Tariceanu, despre legea defaimarii: Responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, interesul national si imaginea Romaniei sunt afectate

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la declaratiile presedintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivita carora ar trebui o lege a defaimarii, ca "responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, iar interesul national si imaginea Romaniei sunt afectate", scrie News.ro.





"In conditiile in care vad ca defaimarea ajunge un fel de activitate preferata a unora, nu stiu, poate n-ar fi rau sa ne gandim ca responsabilitatea de care trebuie sa dam dovada fiecare si, pana la urma, interesul de a apara ceea ce numim in mod generic imaginea tarii, interesul national, nu ar trebui sa cuprinda niste norme mai stricte, pentru ca vad ca responsabilitate nu exista, declaratiile se fac cu o usurinta nepermisa, interesul national al Romaniei si imaginea sunt afectate si pentru lucrul asta nimeni nu patteste nimic", a spus Tariceanu.





El sustine ca a lucrat 10 ani in media si ca libertatea de exprimare "trebuie sa fie insotita si de responsabilitate".





"Pe de alta parte, eu am lucrat 10 ani in media. Cred ca libertatea de exprimare este ceva esential (...) libertatea de exprimare trebuie sa fie insotita si de responsabilitate. Cei care fac declaratii defaimatoare la adresa Romaniei, clar nu au niciun fel de responsabilitate si le fac intr-un mod care, zic eu, nu este nepermis de lege, ci nepermis de bun simt", a continuat acesta.





"Am vorbit cu mai multi colegi si am convenit sa lucram la o lege, nu stiu daca e nevoie de o legislatie, la o lege care sa reglementeze sau sa dea posibilitatea statului roman sa sanctioneze aceste lucruri, pentru ca acesti oameni - gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara, care defaimeaza propria tara - aduc foarte multe deservicii si noi din cauza asta pierdem suveranitate, pierdem demnitate, pierdem respect si nu castigam absolut nimic. Am spus ca trebuie sa facem o lege care sa dea dreptul statului roman sa corecteze aceste lucruri. Nu stiu acum cum, dar in alte tari poate exista asa ceva. Nu poti sa stai indiferent si inactiv. Vi se pare bine ca despre tara noastra sa se vorbeasca, folosind minciuni, atat de rau? Sa se spuna lucruri mincinoase? Eu nu vorbesc de infractiune, dar cineva trebuie sa plateasca. Sigur ca intra la libera exprimare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa defaimezi", a declarat Liviu Dragnea.