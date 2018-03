Liderul PSD Vaslui dupa ce fiul sau a fost numit secretar de stat: Il recomanda pregatirea, activitatea in partid, implicarea, cunoasterea limbilor straine

"Am sa raspund o singura data, adica acum, la acest lucru si pot sa va precizez ca a primit recomandarea organizatiei de tineret pe care o conduce si a organizatiei de la Vaslui a Partidului Social Democrat si, din punctul acesta de vedere, fiind un post politic, nu cred ca este vreo problema. Il recomanda ceea ce au considerat cei care i-au dat aceasta sustinere. Il recomanda pregatirea, activitatea in partid, implicarea, cunoasterea limbilor straine", a explicat el, inaintea sedintei Comitetului Executiv al PSD. Tudor Buzatu a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Numirea a avut loc cu 3 zile inaintea congresului PSD de sambata.Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD e condus de tatal Dumitru Buzatu.