Știți ce-a pățit Rapidul? Bocciu, șeful Galeriei, Daniel Niculae, șeful clubului, și alți doisprezece galeriști ridicați de organe. Deținere de arme, de material pirotehnic, complicitate. Daniel Niculae a fost eliberat, dar cercetarea penală rămâne. Și suntem în doliu și rămânem în derută. La meciul cu Farul, Galeria n-a zis pâs. De ce? Că protestează. De câteva zile a apărut și un dialog Bocciu - Niculae de “complicitate” la faptă. Asta e. Problema adevărată este: începe Galeria să cânte din nou, nemaipomenit, în seara asta, la Craiova?

Galeria Rapid Foto: Hotnews

Îl știți pe Pele? Nu destul? Dar pe Maradona? Maradona e la Rapid!

Dacă ar trebui să comparăm galeria de fotbal a Rapidului cu un jucător de fotbal pe care-l știe tot globul, uite-l pe Maradona. Galeria Rapidului face diferența pe teren. E mai tare, trebuie s-o spunem, decât orice jucător pe care îl are astăzi Rapidul. Am fost de față cum Bocciu și galeria au făcut așa atmosferă că am trecut peste momente groaznice. Ne-o luam rău de tot. Galeria a împins jucătorii, a timorat adversarii și am câștigat. Fantastic!

UITE AICI meciul cu Craiova lui Mititelu. De la 3-1 Galeria a purtat echipa la 4-3

MARELE DERANJ:

Dar acum ce facem? Bocciu și apropiații lui au fost arestați. Tocmai la început de play-off când aveam mare șansă să prindem FCSB-ul lui Becali din urmă și să fim campioni. Puteam s-o facem cu Maradona în teren. Cu Galeria în teren. Dar Galeria cu Bocciu arestat nu mai vrea să cânte. Protest.

Dacă nu e Bocciu în galerie nu mai cântâm? Asta vrea Bocciu? Asta vrea Daniel Niculae? Asta vor cei 12 arestați? Eu nu cred. Doar Bocciu are secretul de a conduce Galeria? Asta cred.

E o problemă morală aici și, din păcate nu e timp destul de dezbătut. Cine cântă e vinovat că-l uită pe Bocciu? Problemă care blochează, care timorează. Galeria însă nu e ruptă de meciuri, de echipă. Gata! Trebuie hotărât ce facem. Intră Maradona în teren sau nu? E o întreagă artă de a conduce Galeria. Bocciu o știe. Dar totuși, circul competițional e început. Jucăm cu Craiova în deplasare azi, dar vin jocurile acasă. Nu cântăm, nu încurajăm, nu iubim deloc?

MAREA RUGĂCIUNE: Bocciu, te rugăm din pușcărie, dă semn de acolo.

Noi te-am iertat. Ești om, suntem oameni. Așteptăm Justiția să ciripească. Dă un cuvânt de la mititica ca să ne vină sufletul la loc. Pirotehnie pe stadion? Ai făcut-o pentru spectacol. O fac toți. Au fost prinși și cei din galeria FCSB. Ți-ai tras firmă de păzit stadionul Giulești? ai făcut-o pentru viață, nu-i nimic. Știm, ispitele spectacolului unic, gândire interesată. Câți te pot condamna? E greu Bocciule în detenție. E greu, e negru.

Dar Galeria și Rapidul sunt mai presus de noi oamenii ăștia. Sunt patimă. Le iubești și nu le poți întemnița egoist cu tine. Dă semn să cântăm, dă-ne semn să triumfăm. Cum doar tu știi. Hai, te rugăm! Așteptăm semnul tău să ne cânte inima, să devenim iarăși de neînvins. Dă semn lui Maradona să cânte, să danseze, să facă din Rapid campionă. La ora asta suntem în tren spre Craiova! Dă semn. Îl auzim. E glasul roților de tren. E fluierul controlorului. E vocea ta care tună! Te rugăm!