După articolul de data trecută despre cum ne pastilăm am primit o întreagă pleiadă de-njurături. Cele mai multe înjurături mi-am luat de la pastilați care vroiau să mă bată. Doi dintre ei se molipsiseră rău de ideea de bătaie. Cică să stabilesc o zi ș-o oră să-mi arate ei ce forță le dă pastilele administrate. Dar, domnilor, eu am luat apărarea trupurilor dumneavoastră pe care nu vi le mai simțiți de atâtea pastile. Și am luat apărarea Șaormei și grătarului, amanții mei nedespărțiți. Eu nu mă bat că nu știu să mă bat. Astăzi, vă propun un nou ring de bătaie: bărbieritul în Sală. A devenit o rujeolă să te bărbierești la chiuveta de la sală. Înc-o poveste de la Sală, acolo unde ne facem corpul, sanchi, sănătos.

Actvivitati la sala de fitness Foto: Piotr Zajda | Dreamstime.com

În chilot sau învelit în prosop, unii se bărbieresc. Se uită în oglindă?

Of, oglinda! Oglinda nu este doar o oglindă unde să-ți vezi smacul de pe față și să-ți tai barba. Nu. Oglinda este un obiect magic. Te reflectă, dar te și transformă. Te halește, îți schimbă masca și viața. Te confruntă cu vârsta ta și te falsifică. Oglinda este, magică, cum spuneam, ori toate transformările, inclusiv tăierea bărbii, scoaterea flocilor din nas, bărbieritul - toate se fac în secret.

Dar NUUUU! La Sală cu toții se bărbieresc.

Este o bătaie pe locuri la oglindă. Sâmbăta-duminica mai ales se lasă zoaie în chiuvetă. Zoaie, la greu. Domle, te bărbierești acasă, zic eu! Admit cazuri în care n-ai timp, fugi la Sală, fugi la serviciu. Fugi? dar acum e regulă că-i sâmbătă/duminică.

Ce se face cu corpul?

Se face mușchiul mare. Se dezbracă și se dușează. Se bărbierește. Sau se dezbracă, se bărbierește, se dușează. CORPUL. E groaznic. E zoaie în chiuvetă, e abur în jur, în sala de duș. E apocalipsă de abur și zoaie. Spumă, spumă, spumă, peste barbă, barbă, barbă. Apoi ras, ras, ras.

Când te faci frumos, nu arăți tuturor

Ai o discreție. Pentru că îți dai jos barba, îți dai jos masca. Îți schimbi masca, îți spui: voi fi nou, voi fi altul. Ba unii pun și muzică din telefon. Urlă manele, se bărbierește fața.

Mie nu-mi place devoalarea altora, nu-mi place să văd zoaiele altora.

Îmi vine să vărs. E o poveste de la sală. Simplă poveste de la Sală.

