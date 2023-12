M-a făcut mama cu corp / ca să-l pastilez cu foc Duminică, 10 Decembrie 2023, 08:07

0

Cum intri în Sală nu vezi omul care vede legitimația, dă prosopul. Nu! Vezi Oxandrolonul (Anavarul), șobolanul Primobolanul, Winstrolul (Stanozolul). Vezi afișe și standuri cu pastile. Pastilele ard șaorma halită aseară, ard grăsimile și fac mușchiul beton. Adică, îți fut creierul și mușchiul cu ideea că poți oricât și poți la infinit. Eu nu-ntreb ce rost are Șaorma, nu, că ea e Regina mea, ci întreb ce rost are steroidul? Ce rost au mușchii umflați cu steroizi și gantere? Care-i rostul răului pe care ți-l faci? Povestea de la Sală

antrenament Foto: MICROGEN IMAGES / Sciencephoto / Profimedia

Azi e duminică, pastilații au slăbiciunea lor. Întărâtă grătarul, halesc șaorma. Pastilații știu ce și de ce urmează.

Vine lunea. Lunea nu e lene. E un drum prin Infern. Ca să uite Păcatul grătarului, șaormei, se trag pe Oxy, Oxandrolon/Anavar Diamond, Winstrol oral 10 mg ( Cobra Pharma ), Alphabol ( Danabol Alpha Pharma). Nu mai suporți? Citește mai departe. Anapolon 25 mg ( Cobra Pharma )Anavar (MultiPharm), Astralean ( Clenbuterol Alpha Pharma). Nu-nțelegi? Mergi mai departe! Ciclu Profesional cu Hormoni de crestere si Testosteron Enanthat, Clenbuterol Shopharma, Danabol DS 500, Diavar 10 mg(oxandrolon)tub/ 100 pastile, Halotestin biosira. Și lista e infinită. Toate astea vin înainte, după, în timpul antrenamentului. Dar într-o singură situație pastilații cred ei că merită suprem oxy-n mațe: după șaorma și grătar.

La Sală, la antrenament se iau pastile în prostie.

Nu e zi de antrenament dată de la sfânta ganteră ca trupurile să nu se umple cu pastile. Groaznică situație. Uneori, trupșoarele trec pe steroizi, doar steroizi. Aici, nu contează aspectul, nu mă deranjează deloc mușchiul care crește, mușchiul care se arată de crapă tricoul, nu mă deranjează nici faptul că eu am mușchi de firfiriu, nu! Dacă frații mei muncesc pe mușchi, e bijuteria lor, n-am nimic împotrivă. Pe mine mă seacă la lingurică când îmi aud urechile dialogurile destrăbălate despre steroizi. Felul în care frații mei bagă într-un termos sau șeicăr pastila cu apă și o freacă și o freacă și o freacă și o freacă. Și pleacă la ganteră, să tragă de greutăți cu băutura în nas.

Stai fratele meu, fă-ți mușchii cât te-a lăsat mama ta, taică-tu. Nu băga aberant în tine anavarul, ca să ce?

Dar aici intervine mahalaua, gura lumii, gura iubitei. Mușchiul de la Sală dă prestigiu în mahala. Mă știu și eu bumbăcit de mușchi din ăștia expandați, acești curtoșcolaci. Repet, ce rost au? Să se dea mari, să bată, să dea bine la gagici. Nu este așa simplu cum scriu eu. Nu este! Este groaznic să intri în moara PRIVIRII CELUILALT. Să te consideri prea mic într-o lume infinită. Vrei să ocupi un spațiu, îl ocupi cu mușchi și steroizi. Nu, nu e ușor. E și depresie, e și disperare. Orice modificare a trupului, orice pastilă care promite, dă depresie, dă disperare, vreau mușchi acum, mereu acum. Și, în cele mai multe cazuri, această privire disprețuitoare a vecinului, prietenului, iubitei, mahalalei dispare, tu iei stanozolul în continuare și vezi că nu mai scapi de stenozol, că intri într-o lume din care întoarcere nu există decât întoarcerea flască.

O pastilă îți belește tot organismul, ți-l modifică, îți răscolește vulnerabilitățile.

Să bagi chimicale ca să umfli mușchiul? Așa ceva creează dependență. Nu e creștere naturală, nu e viață. Se mai practică și azi puiul de 2 zile, unde-i fuți puiului metabolismul, dându-i să mănânce mai des. Îl pui să doarmă și să mănânce. Puiul se umflă. Dar el săracu’ e cheaun. Nu știe viața, iar în stomacul consumatorului este o bombă scârboasă. Acum să-i belim puțin pe cei care vin la Sală după Șaorme, Chefuri de duminică și-ncep: n-ai un din ăla, din ălălalt. Am vezit la Sală să dau Șaorma jos! Am mâncat niște coaste mi-am lins deștele, acum dă-mi astraleanul! Băi, nu știi că mie îmi vine să vărs? Cum tu vrei să-ți iasă prin pori, prin fund mai repede șaorma.

Acest tip de digestie accelerată leagă gura de fund, ca un cordon ombilical, ce sens are mâncarea, dacă ea vrei s-o vezi imediat kkt?

Pastilele își fac treaba? Nici măcar. Cred că e o iluzie, îți bagi în cap asta. Bietele pastile, chimii care mai de care mai elaborate, fac creierul franjuri și mușchiul de hipopotam. Dar ce fac ele din șaorma, din grătare, aia mă doare. Mă doare că e carne și carnea înrobită la grătar mă scoate din minți, mă face să urlu ca lupul. De ce vă bateți joc de șaorma, bă, stingând-o cu anabolizante. Nu puteți s-o stingeți c-o fată, c-o bere, c-o iubire mare? C-o carte bună?

Uite, povești de la Sală, să ai grijă de corpul tău:

Ce dracu’ să faci cu trupșorul tău pe ploaie, vânt și fulguială? Îl duci la Sală să-l faci de râs, să-l faci de poveste​

Tatuajul. De ce ne chinuim trupul?

Antrenorul tău personal e măcelar? Sau e sadicul care-și varsă nervii pe tine? / Povestea de la Sală

Cum e corect? Umbli sau nu gol pușcă prin vestiar? / Povestea de la sală