”Parlamentul este încă în epoca Plahotniuc. De aceea e nevoie de alegeri anticipate”. Interviu cu Igor Grosu, președintele Partidului Actiune și Solidaritate

Igor Grosu este președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, partidul creat de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. El a fost desemnat la jumatatea lunii martie sa formeze un nou guvern, dar Parlamentul nu i-a acordat votul de încredere. Acest fapt a deschis drum liber declanșării alegerilor anticipate. În aceste zile se așteaptă decizia Curții Constituționale privind dizolvarea Parlamentului. Între timp, Parlamentul, a decretat din cauza pandemiei, stare de urgență pentru două luni. Conform legii, în starea de urgență Parlamenul nu poate fi dizolvat.

Aveți sondaje? Cât ar obține partidul dvs dacă ar avea loc alegeri mâine?

Au apărut recent niște sondaje pe care noi le tratăm mai cu grijă, cu atenție, pentru că cei care le produc sunt cam cei care le produceau pentru Plahotniuc, la vremea respectivă. Acum le produc pentru Dodon. De aceea noi ne abținem să le comentăm. Cele care mai apar pe piață ne creditează cu un scor bun, dar vreau să menționez că este o fotografie la zi și lucrurile pot evolua în direcții diferite, în patru-cinci luni, sau chiar și într-o lună de zile. Da, este adevărat, la momentul acesta Partidul Acțiune și Solidaritate este creditat cu cele mai mari simpatii ale electoratului. Pe de altă parte nu este motiv să intrăm în zona de confort și să ne îmbătăm cu apă rece că avem un scor bun acum.

Dar, oricum ar fi sondajele acestea, pierzătorul clar par a fi formațiunile politice care sunt moștenitoarele Partidului Democrat, al lui Plahotniuc, adică Partidul Pro Moldova...

Da, sunt o categorie care au șanse mici. Celelalte, chiar dacă intră, cumva sunt marcate de rezultatul alegerilor de la prezidențiale, vorbesc aici de Partidul Socialiștilor, de Șor și mai sunt partide care trebuie să muncească. Trebuie să muncească să-și reconsidere strategiile electorale, să se reorganizeze pe interior, ca să acceadă în parlament. Dar, repet, este o fotografie la zi. Sunt date care ne ajută să vedem profilul alegătorului și le interpretăm în funcție de evenimente ce au avut loc într-o perioadă scurtă de timp, când a fost aplicat sondajul, ca să vedem cum rezonează, care este atitudinea cetățenilor vizavi de poziționarea unui partid sau altul.

Sunteți președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate. Aș vrea să vă întreb cum vedeți viitorul acestui partid, fiindcă Moldova ne-a obișnuit cu partide de lideri. Dispare liderul, se pulverizează și partidul. Aveți o strategie prin care să creați un partid care să o să funcționeze independent de liderii vremelnici ...

Da, aveți dreptate, în Moldova cam așa s-au creat partidele...

Așa se și numesc... Partidul Șor...

Unii din lipsă de modestie își etichetează cu numele lor și partidul. Sigur, există această boală, acest trend, partidul liderului. Noi suntem un partid tânăr. Sincer vorbind, atunci când a fost creat partidul în 2016, ne-am zis, haideți să facem un experiment. Hai să vedem e posibil de făcut un partid fără cineva care să vină cu saci de bani, fără media. Hai să-l pornim așa, de jos, să-l facem ca la carte, nu să preluăm o formațiune, să-i schimbăm un pic denumirea și să mergem mai departe. Deocamdată reușește experimentul, vreau să spun am primit deja botezul electoral în vreo trei campanii, și-n prezidențiale în 2016, 2019, locale și iată, 2020 – prezidențialele. O dată cu plecarea liderului, noi la PAS înțelegem că trebuie să ne organizăm mai bine, să creștem lideri, să promovăm liderii la nivel național, la nivel local, astfel ca partidul să nu depindă doar de... liderul este important, bineînțeles, este locomotiva, dar la fel de importanți sunt membrii, sunt oamenii, activiștii, voluntarii, simpatizanții.

Când veți face congresul partidului?

După anticipate. După anticipate, am decis la nivel de partid, acum toate forțele, tot efortul le canalizăm spre anticipate. După, tragem linia calm, liniștit, organizăm congresul.

Dar ce fel de partid este PAS? Un partid de stânga, de dreapta? Este afiliat Popularilor Europeni. Dacă-mi permiteți o opinie pur personală, pare mai degrabă aproape de Renew Europe ca viziune.

Noi suntem membri – așa cum ați menționat și dvs – ai familiei popularilor europeni. Sunt voci, colegi care – așa cum ați menționat – ar opta pentru Renew, ca viziune. Uneori politicile sau liniile doctrinare ale partidelor sunt migratoare. Noi avem colegi care insistă foarte mult, și pe bună dreptate, pe implicarea statului atunci când este vorba de accesul la servicii sociale, educaționale, de sănătate, în special acum în perioada pandemiei, responsabilitatea socială a business-ului e foarte importantă. Mai cu seamă noi care suntem o societate în care mediul de afaceri a fost obișnuit cu o interacțiune foarte strânsă, nu tocmai cea mai bună, cu factorii politici, cu promovarea intereselor unor oameni de afaceri, cu monopolizarea unor sectoare ale economiei. Aici noi suntem pentru dimensiunea socială a politicii și încercăm prin politicile noastre să temperăm aceste porniri de monopolizare, de a specula neajunsurile oamenilor. Haideți să vă dau un ultim exemplu legat de încercările de a capitaliza pe piața cerealieră. Nu știu dacă ați auzit, a fost o tentativă, deocamdată noi am reușit s-o oprim, de a scoate din rezerva de stat grâul și de a-l exporta. Aici sunt implicați niște jucători de pe piața internă care au cotă substanțială pe piață. A trebuit să intervină politicul, a trebuit să intervină președinția, societatea civilă, s-a ajuns și la blocarea portului Giurgiulești, astfel ca în situație și de criză și de pandemie, rezervele de grâu să fie canalizate în special către brutării, crescătorii de animale pentru a-i ajuta să treacă de această pandemie mai ușor, să evităm creșterea prețurilor la pâine.

Dacă, să zicem, ați lua un scor foarte bun sau bun la alegeri, cu cine ați putea face alianțe, înțelegeri, dintre partidele existente?

Lăsând la o parte sondajele eu cred că în Parlament se vor regăsi și alte partide pro-europene. Primele cu care dorim și o să ne manifestăm dorința de a forma o coaliție sunt partidele pro-europene. Vom dialoga și cu cei care vor subscrie obiectivelor noastre, în special când vorbim de integrare europeană, de combaterea corupției șamd. Dacă vor fi astfel de partide care vor lăsa la o parte ideile care duc la clivaje est-vest, român-moldovean, da, vom fi deschiși pentru a dialoga astfel să avem o agendă pro-europeană, anti-corupți.

Să vedem care ar fi partidele acestea pro-europene. Și-a anunțat acum câteva zile Ion Chicu o posibilă formațiune, cel puțin în declarații, foarte decis pro-europeană, dar domnul Ion Chicu provine de la socialiști.

E clonă socialistă.

Apoi ar mai fi domnul Andrei Năstase, poate să intre sau poate să nu intre în parlament.

Totul depinde de ei, cât de bine se vor poziționa, cât de bine se vor mobiliza. Da, ei au capacități de mobilizare. Vă amintiți probabil acele proteste pe care le-au animat ei în 2015, 2016. Ei au potențial.

Există o anumită tensiune între partidul domnului Năstase și partidul dvs.

Trebuie să recunosc că da, pentru că avem – cel puțin în privința alegerilor anticipate – viziuni diferite. Colegii optează pentru un guvern și ulterior alegeri anticipate. În opinia noastră orice guvern numit acum ar însemna să uităm de alegeri anticipate și să avem alegeri la termen în 2023. Noi optăm pentru alegeri anticipate. Dincolo de aceste diferențe, noi suntem în contact permanent, colaborăm pe platforma parlamentară, când este vorba de agenda legislativă, proiecte de legi, facem schimb de opinii, ne susținem reciproc proiectele atunci când ele coincid ca interes public. Unioniștii iarăși, dar sunt fragmentați. Sunt foarte multe partide unioniste...

România a investit destul de mult în partidele unioniste, dar se pare că e puțin probabil să intre în Parlament.

Șansa lor e să identifice un vehicul electoral, mă refer aici la un partid, și să depună efort pentru a merge cu acest vehicul în campania electorală. În cazul în care merg pe ideea de bloc, pragul electoral e destul de mare și e puțin probabil să-l treacă, dar în cazul în care ei vor identifica un vehicul electoral, vor depăși anumite supărări între partidele unioniste. Este un număr substanțial de cetățeni care vibrează la acest deziderat și ar avea șansă.

Dacă socialiștii au un scor slab la alegeri, Dodon va pierde șefia partidului în favoarea lui Ceban?

Sunt discuții în interiorul partidului socialiștilor, sunt câteva grupări, câteva tabere care rivalizează între ele. Decizia dânșilor de anul trecut a fost să-l mențină pe Igor Dodon la șefia partidului. Aici eu m-aș abține să le dau sfaturi sau să le spun ce-a fost bine și ce n-a fost bine. Da, este o polemică vizavi de felul cum s-a poziționat Dodon, cum s-a comportat în campania electorală, obediența lui față de est, foarte evidentă, care într-un final a fost taxată de alegători, chiar și de alegătorii, să le zicem, stataliști, moldoveniști, cei care păstrează o distanță față de ce se numește românesc. Dar nu sunt mulțumiți atunci când obediența este foarte evidentă și izbitoare față de cei din est, față de Rusia. Dar e decizia lor, ei decid cum se comportă. Toată perioada de președinție a lui Igor Dodon a fost o perioadă a izolării, a izolării de vecini, izolare la București, izolare la Kiev. Practic el gravita numai către un pol, în rest nu era primit nicăieri. Dincolo de faptul că a afectat imaginea lui, a partidului, până la urmă a afectat imaginea țării. Eram priviți de către partenerii de dezvoltare cu o anumită reticență. Ați auzit probabil ultima idee-trăznet a lui Dodon, inițiativa de a mai scoate un miliard de euro din rezervele Băncii Naționale. Chiar și fostul lui prim-ministru pe care l-ați menționat aici, care se lansează în politică, și el a zis că e o idee periculoasă și aberantă. Bineînțeles că va fi furat, va fi sifonat acest miliard, Doamne-ferește să ajungem acolo. Doi, va duce la Inflație. Inflație înseamnă sărăcie, prețuri mari și va lovi în cetățeni. Asta în timp ce noi am putea avea acces la resurse financiare mult mai ieftine. Vorbim de resursele financiare care vin de la Comisia Europeană, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional. Iată, vorbim de cele 67 sau 68 de milioane de euro ratate, oferite de Guvernul României. Este încă un exemplu că Igor Dodon nu-și dorește integrarea în lumea civilizată. Pentru că atunci când vrei să beneficiezi de aceste resurse, mult mai ieftine, trebuie să întrunești niște condiții, să livrezi niște reforme, să respecți niște reguli, ceea ce nu pot face Igor Dodon și Partidul Socialiștilor.

Cu partidul domnului Filip puteți face vreo colaborare?

Colaborăm, colaborăm și la nivel de consilii raionale, cum ar fi la dvs consilii județene, la nivel de primării, al primarilor, colegii noștri consilieri colaborează. Pe agenda parlamentară avem momente când anumite proiecte pe care noi le promovăm, le prezentăm colegilor de la PD, le susțin și proiecte care sunt bune la ei, le susținem și noi.

Aveți știri despre oligarhul fugar, Plahotniuc?

Periodic își schimbă destinația. Am înțeles că-i prin Mediterană, pe undeva. Ghinion, i-au fost sechestrate niște bunuri aici în România, ghinion pentru el, semnal bun pentru noi, Republica Moldova. Sper să avem o finalitate și cel puțin banii sau aceste active să ajungă la cetățenii din Republica Moldova, pentru că fac parte din banii furați din miliardul vestit.

Să ne apropiem un pic de clipa prezentă. Când ați fost propus prim-ministru, în parlament nu a existat cvorum. Cum s-a întâmplat asta? De ce n-a existat cvorum?

Într-un viitor apropiat o să aflăm. Deocamdată ne dăm și noi cu părerea, ce-a fost în ziua aceea. Sincer, eu și echipa guvernamentală eram pregătiți pentru o confruntare de trei-patru ore, tradițional, cum are loc în asemenea exercițiu, știam că mediul o să fie ostil echipei pe care o reprezentam. Eram pregătiți pentru un maraton, cu întrebări tăioase și cu replici. Ce-a fost în dimineața aceea ne-a luat și pe noi prin surprindere, prin poziția cumva orchestrată a celor două componente, socialiștii și Șor. Când spun Șor, aici neapărat e și Plahotniuc, sunt cei pe care Plahotniuc i-a vândut lui Șor sau viceversa, nu mai contează, oricum sunt compromiși. La scurtă distanță ambele formațiuni și-au anunțat poziția. Unii colegi spuneau că Dodon probabil se gândea că nu are certitudinea că ai lui deputați probabil nu vor vota pentru noi. Și atunci a fost mai sigur să-i scoată din sală, să nu te trezești că cineva din ai lor vor ridica mâna, pentru că mulți dintre cei 37 câți îi are Dodon în Parlament înțeleg că în cadrul alegerilor anticipate nu se vor mai regăsi. Lucru valabil și pentru transfugii de la Plahotniuc care, înțeleg, după ce de trei-patru ori s-au vândut în timpul unui an de zile, n-au niciun drept moral și nicio șansă să mai fie votați de cetățeni. De aceea a fost cumva această frăție a penalilor...

Parlamentul actual este o creație a mașinațiunilor lui Plahotniuc.

Absolut.

Practic Moldova încă mai e în epoca Plahotniuc. Iar partidul Socialiștilor controlează guvernul, controlează ministerele.

Ca să explicăm lucrurile, Parlamentul actual este după chipul și asemănarea lui Plahotniuc-Dodon din 2019. Nu e altul, e același parlament. Ei au trecut dintr-un partid într-altul, dintr-un grup parlamentar în altul, fracțiuni, dar au rămas aceeași oameni. Produsul sistemului mixt cu bani, cu cumpăratul voturilor, cu pompat știri fake, cu sperietori. Nu-s alții, aceeași sunt. De aceea se tranzacționează așa de ușor. Să menții parlamentul acesta până în 2023 e cum ar fi să pui pe pauză țara. N-o să se întâmple nimic cu aceeași oameni. Toată polemica lor, adică trebuie să dăm țării un guvern, trebuie de urgență un guvern acum. Poți da țării un guvern, da, poți, teoretic și practic, dar guvernul acesta, cât de bun ar fi, este la mâna acestui parlament. Și guvernul o să aprobe un proiect de lege și o să meargă în fața Parlamentului spunând stimați deputați, trebuie să adoptăm o decizie care vizează reforma justiției. Evaluarea externă a judecătorilor, a magistraților sau confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit și pe care nu pot să le justifice... Iată paradoxul, cum își închipuie unii, le spun colegilor cu care polemizăm, cum vă imaginați că acești deputați, 54 la momentul actual, o să ridice mâna împotriva lor. Absurd. O să te blocheze. Da, există și instrumentul asumării răspunderii. N-o să-ți vină la ședința când eu în calitate de prim-ministru o să vin în parlament să folosesc acest instrument de asumare a răspunderii. N-o să-ți vină la ședință. O să te blocheze. Aici e problema. Problema este în parlament. Și nu vorbim atât ca instituție. Vorbim de indivizi care în virtutea sistemului mixt... noi după 2019 am schimbat sistemul, iar ei sunt produsul electoral al sistemului mixt convenit și votat de Plahotniuc și Dodon. A fost parteneriatul lor. Bineînțeles, și Șor care era la îndemâna lui Plahotniuc.

Cu partidul lui Renato Usatîi care sunt relațiile?

N-avem o relație. Urmărim atent cum se poziționează față de o problemă sau alta. Trebuie să recunosc că m-am uitat peste programul lor electoral, n-am văzut o orientare clară, este pro-european, sau este statalist, este pro Uniunea Asiatică. N-am sesizat lucrul acesta. Urmează să vedem cum o să se comporte în viitor. În prezidențiale, în aparență, au avut o poziție echidistantă, au lăsat la latitudinea alegătorilor să decidă ce opțiuni aleg în turul doi. Dar, cum am spus, urmează să vedem care va fi comportamentul lor. Da, este un partid care își dorește alegeri anticipate, are reprezentanți în administrația publică locală, primari șamd.

Există o disperare în creștere a Partidului socialiștilor de a bloca declanșarea alegerilor anticipate. Astăzi am citit despre o scrisoare adresată de Zinaida Greceanîi Secretarului general al Consiliului European în care cere să se pună presiune pe președinta Republicii Moldova să oprească declanșarea alegerilor anticipate. Acum câteva zile a fost declarată starea de urgență, cumva tam-nisam. Cum de s-au activat acum? De ce anume le e frică acum mai tare decât le era acum o lună, două?

Eu cred că sunt niște gesturi disperate. Mai este unul, nu l-ați menționat, probabil v-a scăpat. Au adoptat și o declarație politică a parlamentului Republicii Moldova împotriva dizolvării. Șaizeci au votat, cumva a fost emblematică, pentru că aceștia 60 s-au developat definitiv. Noi știam de 54 cu acte în regulă, restul păstrau niște aparențe. Cam 60 deci nu vor alegeri anticipate. Teama lor este la suprafață. Ei evită interacțiunea cu cetățeanul. Dodon tot anul 2019 a zis că nu se vor coaliza cu exponenții partidului Șor, al aceluia care este acum fugar și a fost implicat în furtul unui miliard, după care a făcut alianță cu ei. Noi suntem siguri că lor, socialiștilor, le este foarte complicat să le explice alegătorilor, simpatizanților, ce a fost asta. Ce altceva decât un gest disperat de a se menține la putere cu orice preț, de a face niște concesii către ȘOR implicat în furtul miliardului, știți raportul Kroll. Plahotniuc care mai menține niște legături, coordonează relațiile și cu ȘOR, și cu Dodon. Este un act disperat, naiv, crezând că instituțiile europene nu cunosc starea de lucruri din Moldova. O cunosc foarte bine și prin ambasadele și prin reprezentanții săi. Partenerii noștri occidentali înțeleg foarte bine unde este problema. Problema este această moștenire a lui Dodon-Plahotniuc care vrea să mențină Republica Moldova încă în sistemul ăla vechi, sistemul de scheme, de zona gri, să scoată dividende din teritoriile necontrolate din partea stângă a Nistrului, accesul la resursele publice prin firme căpușă, înregistrate în offshoruri. Aici e teama.

V-am întrebat ce înseamnă Kulokari, termenul l-am găsit prin presă, pe Internet.

Kulokari, da există acest termen la noi. Vine de la acel pachet cu bani, sunt și imagini video faimoase, în reședința lui Plahotniuc, Dodon, Plahotniuc și încă cineva din anturajul lui Plahotniuc. Plahotniuc îi oferă lui Dodon tradiționala pungă de plastic cu bani, pentru a-și plăti ortacii. De aici vine, din limba rusă termenul de Kulokari. Cei care se hrăneau din colacii lui Plahotniuc. Acesta e modelul de partid al socialiștilor, care trăiește din infuzii financiare. Infuziile astea financiare trebuie să vină de undeva. Din scheme, din contrabandă de țigări, sifonarea resurselor din întreprinderile de stat, prin plasarea exponenților acolo. Ei înțeleg foarte bine că în cazul în care vom accede noi, forțele pro-europene, la putere lucrurile astea se termină. Acesta a fost și un motiv în plus pentru care au părăsit sala de plen a parlamentului și n-au dorit să participe la învestirea guvernului pe care am avut onoarea să-l reprezint.

Dacă Curtea Constituțională dă undă verde declanșării alegerilor anticipate, când ar putea ele avea loc?

Vara. Noi considerăm că este posibil vara să aibă loc și e indicat să aibă loc vara.

Chiar dacă se va prelungi starea de urgență?

Nu poți s-o prelungești pur și simplu, să te acoperi de frica de anticipate cu pandemia. Noi și acum analizăm foarte atent care este prestația și care sunt acțiunile pe care le întreprind ei în așa numita situație de urgență. Mai mult decât atât, noi avem argumente suficiente pentru a ne adresa Înaltei Curți, pentru că la momentul instituirii situației de urgență guvernul n-a venit cu nicio măsură. Și, personal m-am adresat primului-ministru în demisie întrebându-l: suntem la un an de pandemie, timp suficient ca să știm cu ce măsuri trebuie să venim, unde trebuie să includem restricții și cum compensăm pentru acele restricții pe care le impunem. Răspunsul a fost: ne gândim, analizăm, solicităm ministerelor să vină cu propuneri. Mai mult decât atât, cu o zi înainte de a institui starea de urgență, și eu, și primul-ministru și președintele parlamentului am participat la ședința Consiliului Suprem de Securitate, prezidat de doamna președinte. Cinci ore de discuții despre scheme, despre fenomene reprobabile, corupție. Nici un cuvânt – nici prim-ministrul, nici președintele parlamentului despre iminența stării de urgență. Asta trădează faptul că ei pur și simplu încearcă să se acopere cu starea de urgență. De aceea, în momentul în care Curtea Constituțională va veni cu o decizie - în opinia noastră sunt ambele condiții pentru a dizolva parlamentul îndeplinite - doamna președintă a țării va veni cu decretul și va indica data alegerilor anticipate. Până atunci noi trebuie să ne pregătim, inclusiv să aducem cât mai mult vaccin, să vaccinăm populația.

Doamna Sandu a fost votată destul de mult de diaspora. La alegerile acestea credeți că va mai exista o asemenea implicare a diasporei?

Cred că da.

De pildă, în România diaspora se mobilizează la alegerile prezidențiale...

...și mai puțin la parlamentare. Eu cred c-o să fie mobilizare pentru că noi suntem în discuții permanente cu cei din diaspora, ei înțeleg că nu e suficient să eliberezi o instituție, vorbesc de președinție. E mult mai important să curățăm Parlamentul, ca ulterior să putem da țării un guvern. Ei au fost eroii alegerilor prezidențiale și în cazul diasporei noastre această relație cu cei de-acasă este permanentă. În multe cazuri sunt foarte bine informați și rezonează cu ceea ce se întâmplă în țară. Un lucru de remarcat, au crescut remitențele în perioada pandemiei, când te-ai gândi că e greu și acolo. Nu, efectul a fost invers, au crescut remitențele, nu că ne-ar bucura, că trebuie să trăim din ceea ce produce economia, nu doar din remitențe, dar faptul acesta arată că ei sunt foarte atenți la condiția celor care au rămas acasă, părinți, frați surori.