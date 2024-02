MEDIU Luni, 12 Februarie 2024, 11:41

​Luna februarie nu prea a fost de iarnă, fiindcă au fost maxime de peste 20 °C în multe locuri, dar au fost și nopți cu minime de luna mai sau de iunie. Cel mai recent exemplu: luni dimineață minima a fost de +15,3 C la Călărași, temperatură potrivită pentru prima parte a lunii iunie! Care au fost extremele vremii din România în ultimele patru zile?

Vineri a început micul val de căldură, la Mangalia fiind +20,7 °C , iar la Constanța, +20,3 °C, arată datele ANM. Temperatura de la Mangalia este la mai puțin două grade de recordul absolut pentru luna a doua în orașul de la granița cu Bulgaria.

Sâmbătă dimineață au fost sub 0 °C doar la peste 2.000 m alt și au fost +11,3 °C la Oravița, +11 C la Reșița și +10,9 C la Lugoj. Au fost minime extrem de ridicate la Turda (+10,6 C) și Botoșani (+10,3 C), printre cele mai calde nopți de februarie la aceste stații meteo.

Sâmbătă la prânz au fost temperaturi cu 15 grade mai mari decât normalul: +21,9 °C la Zimnicea, +20,4 C la Moldova Veche, +20,1 C la Tulcea și 20 C la Râmnicu Sărat.

Dimineața de duminică a fost una dintre cele mai calde din februarie de când există măsurători meteo. Cele mai ridicate minime au fost de +14,7 °C la Oravița, +14,5 la Reșița și +13,7 C la Zimnicea. A fost cald și în nord-vest (+12,5 °C la Oradea), dar și în sud-est (12,9 C la Constanța), arată hărțile ANM.

Au fost +11,7 °C la Boița, +10 °C la Sibiu și +8,6 C la Brașov.

La prânz, maximele au depășit 20 °C în aproape toate regiunile, culminând cu +21,5 °C la Slobozia și Tulcea. La Hârșova au fost +21,2 °C , iar la Grivița, 21 C. Au fost temperaturi extrem de ridicate și în Ardeal: Alba Iulia 20,1 °C , Blaj 19,9 °C , Sebeș 19,7 C, în zona maximelor absolute pentru februarie pentru acele stații meteo. În Bihor, la Chișineu-Criș au fost +20,1 C, iar la Miercurea Ciuc, +14,6 C.

Dimineața de luni a fost și mai caldă în câteva locuri, cu o minimă extrem de ridicată la Călărași, +15,3 °C, temperatură minimă normală pentru data de 10 iunie în orașul din Muntenia. În acestă perioadă minima normală ar trebui să fie de -2 C.

La Călărași au fost +20,6 C duminică la prânz, la ora 22 erau +17,3 C, iar minima de +15,3 C a fost măsurată la ora 7, luni.

La Zimincea minima a fost de +13,7 C, iar la Cernavodă și Adamclisi, +12,5 C. Luni la prânz va fi cu câteva grade mai rece decât duminică, cu maxime de 18 C, arată prognozele ANM.

