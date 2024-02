ESENTIAL Miercuri, 07 Februarie 2024, 12:23

Marți au fost aproape 23 de grade C în țară, iar în dimineața zilei de miercuri au fost câteva zone în care vremea nu prea s-a răcit mult, iar temperaturile au fost demne de luna mai. Valul de căldură de acum va mai dura și este ieșit din comun prin faptul că a apărut așa de repede, în primele zile de februarie și nu mai la final de lună.

Minime in dimineata zile de 7 februarie 2024 Foto: ANM

Minima dimineții a fost de +13 C la Râmnicu Sărat, iar la ora publicării acestui articol (ora 12) temperatura a ajuns la 18 C în orașul din jud Buzău. La Piatra Neamț minima nopții fost de +11,6 C, iar la Focșani, +11,5 C, arată hărțile ANM.

La Târgu Ocna minima a fost de +10,2 C, la Tecuci au fost +10,1 C, iar la Blaj, +7,6 C. La Miercurea Ciuc au fost +5,9 C.

Ce înseamnă o minimă de +13 C la început de februarie la Râmnicu Sărat? Înseamnă nu doar peste 15 C față de normal, însă în luna mai 2023 media temperaturilor minime acolo a fost de +11,1 C, iar în mai 2022, de +10,8 C.

Ce înseamnă o minimă de +7,6 C la Blaj în primele zile de februarie? În 13 dintre cele 31 de zile ale lunii mai din 2021, minima a fost sub această valoare, iar pentru mai 2023, numărul de astfel de zile a fost de nouă.

Și la Miercurea Ciuc a fost aproape cea mai caldă noapte de februarie de când există date meteo, cu o minimă de +5,9 C și o temperatură care la ora 12 a ajuns la 8 C. O astfel de minimă este normal la Miercurea Ciuc în jurul datelor de 20-25 mai.

Cât de ridicată este o minimă nocturnă de +11,5 C la Focșani? Media minimelor în mai 2023 a fost de +10,7 C, iar în 2022, de +10,9 C. Fapt interesant, în noaptea de 13 iulie 2022, la Focșani, minima a fost de +11,4 C, mai scăzută decât cea din noaptea trecută.

Au fost în dimineața zilei de miercuri și multe stații meteo cu temperaturi scăzute: -2,7 C la Târgu Logrești, -2,1 C la Ploiești, -1,7 C la Bistrița.