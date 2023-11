MEDIU Marți, 28 Noiembrie 2023, 20:19

Scenariile folosite de sistemul financiar pentru a evalua riscul climatic trebuie actualizate pentru a ține cont de incertitudinea economică în creștere și de piedicile aduse tranziției ecologice de pandemia COVID-19 și de războiul din Ucraina, a declarat marți Fondul Monetar Internațional, potrivit Reuters.

Fondul Monetar International (FMI) Foto: Stefani Reynolds / AFP / Profimedia

Acesta a declarat că multe guverne au acordat prioritate redresării post-pandemice în detrimentul obiectivelor privind emisiile de carbon, în timp ce invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022 a provocat o „blocare a emisiilor de carbon” generalizată, deoarece țările s-au grăbit să își asigure sursele de combustibili fosili.

Costurile mai mari ale împrumuturilor și posibilele piedici în aprovizionarea cu minereuri rare au reprezentat riscuri pentru adoptarea viitoare a tehnologiilor regenerabile, în timp ce o creștere bruscă a nivelului datoriei publice ar putea duce la reducerea proiectelor cu emisii reduse de carbon, a avertizat o notă a FMI.

„În timp ce scenariile climatice utilizate în prezent în analizele de risc climatic includ deja posibilitatea unei tranziții „dezordonate”, implicațiile pe termen scurt și lung ale situației actuale nu au fost pe deplin încorporate”, se arată în raport.

Acest lucru este valabil pentru cele mai recente scenarii publicate de Network for Greening the Financial System (NGFS) - un grup de bănci centrale - în ciuda domeniului larg de aplicare al exercițiului lor.

Cel mai recent studiu al NGFS, publicat luna aceasta, calculează că încălzirea de 2,9 grade în scenariul „politicilor actuale” ar cauza, până în 2050, o pierdere de 8% din producția globală din cauza unor pericole precum seceta, valurile de căldură, inundațiile și cicloanele.

NGFS nu a avut niciun comentariu imediat cu privire la documentul FMI.

FMI a propus ca scenariile existente să fie nu numai actualizate pentru a reflecta provocările tot mai mari ale tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, ci și să se facă eforturi tehnice pentru a se asigura că impactul șocurilor care apar în comun poate fi modelat în mod adecvat.

Acesta a afirmat că aceste modele ar trebui să încerce, de asemenea, să surprindă posibilele bucle de reacție - de exemplu, dacă daunele climatice ar începe să deraieze eforturile de a utiliza mai puțină energie - și să țină seama de accelerarea impactului observat în cazul „punctelor de inflexiune” climatice.