MEDIU Vineri, 04 August 2023, 08:27

0

​Iulie 2023 a adus în România maxime de +42 C și multe nopți cu minime de peste 22 de grade și, per total, luna care s-a încheiat recent a fost a cincea cea mai caldă lună iulie de când există date meteo complete. În ce orașe a fost cel mai cald toată luna? Unde au fost maximele?

Canicula Foto: Urman Lionel/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Temperatura medie pe țară a lunii iulie 2023 a fost de 22,1 C, la egalitate cu valoarea lunii iulie 2022, prin urmare iulie 2023 se află pe locul cinci în topul celor mai călduroase luni iulie, arată datele trimise către HotNews.ro de Administrația Națională de Meteorologie.

Zimnicea a fost stația meteo cu cea mai ridicată medie din țară luna trecută (+26,7 C), iar la București Filaret și Alexandria media a fost +26,5 C.

Au mai fost câteva stații meteo cu medii de peste 26 C: Turnu Măgurele (26,4 C), Giurgiu (26,3 C), Calafat, Călărași, Roșiorii de Vede.

Cea ma caldă lună iulie de când există date meteo complete a fost în 2012, cu o medie de +23,9 C, iar în 2007 media fost de +22,7 C. Pe locurile trei și patru au fost lunile iulie din anii 2021 și 2015.

S-au înregistrat luna trecută și temperaturi de +42 C, pe datele de 25 și 26 iulie, la Zimnicea și Cernavodă. Au fost +41,8 C la Perișoru, +41,4 C la Giurgiu și Fetești și +41,3 C la Călărași.

Au fost multe nopți calde, culminând cu o minimă extraordinară de +28,2 C la Giurgiu.