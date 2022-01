Garda de Mediu: Sub umbrela ”SH” se încearcă în fiecare an introducerea în ţară a mii de tone de deşeuri textile care nu ar putea fi vândute niciodată într-un magazin

„Sub umbrela „SH” se încearcă în fiecare an introducerea în ţară a mii de tone de deşeuri textile, care nu ar putea fi vândute niciodată într-un magazin second hand, din cauza gradului avansat de uzură în care se află”, a transmis, miercuri seară, Garda Naţională de Mediu, potrivit News.ro.Sursa citată a precizat că, doar în ultimele două zile, au fost blocate la Constanţa aproximativ 16 tone de astfel de deşeuri textile.„Declarativ, documentele arată că în containere sunt haine second hand, dar în realitate, nimeni nu ar putea purta ce este acolo. Sunt nenumărate investigaţii în derulare, iar zeci de astfel de transporturi au fost blocate la intrarea în ţară sau returnate expeditorilor, înainte de a umple şi mai mult depozitele de deşeuri. Textilele sunt o mare problemă, având nevoie chiar şi de zeci de ani pentru a se descompune şi, din păcate, sunt prea puţini reciclatori dornici să le preia, pentru a le reintroduce în procesul de producţie”, susţine Marioara Artemis Gătej, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.Aceasta a transmis că autorităţile au toleranţă zero faţă de cei care nu respectă prevederile legale privind colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor de orice fel.