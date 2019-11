Olanda va modifica limita de viteză pentru a reduce poluarea

Limita de viteză pe drumurile olandeze, în timpul zilei, va fi micșorată la 100km/h, o măsură luată pentru a gestiona mai bine criza poluării cu oxid de azot, potrivit departamentului de resurse, citat de presa olandeză, scrie BBC.





Detaliile legte de noile măsuri vor fi dezvăluite miercuri, însă rapoartele din presă susțin că limita de 130km/h, existentă acum, va fi în continuare valabilă pe timp de noapte. Noua limită ar intra în vigoare în 2020, potrivit postului NOS. The new limit is set to come in during 2020, public broadcaster NOS reports.







Criza este atât de severă încât mari proiecte de infrastructură au fost suspendate. O hotărâre judecătorească eliberată în mai de Înalta Curte din Olanda a afectat mii de planuri legate de construcția de drumuri, case și aeroporturi. Consiliul de Stat a transmis că regulile olandeze de acordare a avizelor de construcție pentru clădiri și pentru activitatea agricolă încalcă legea UE privind protejarea mediului împotriva emisiilor precum cele de oxid de azot.







Guvernul intenționează să ridice 75.000 de case anul viitor, așa că săptămâna trecută cabinetul de resurse a încercat să găsească o soluție pentru reducerea poluanților. Printre acestea, a fost propusă și scăderea limitei de viteză.





"Sunt bucuros că am reușit să găsim o soluție împreună", a spus prim ministrul Mark Rutte reporterilor. El a descris aceste măsuri, spunând că sunt un "pachet pe termen scurt".







Dacă măsura va fi implementată, Olanda va avea cea mai joasă limită de viteză din Europa. Cea mai comună limită de viteză europeană este de 130km/h.