Controverse și acuzații la adresa familiei căpitanului Tom, bătrânul care a emoționat o țară întreagă și a reușit să strângă zeci de milioane de lire pentru serviciile de sănătate plimbându-se cu cadrul prin grădina sa în timpul pandemiei.

Veteranul este considerat erou în Marea Britanie, prin exemplul său din timpul pandemiei Foto: Danny Lawson / PA Images / Profimedia

Într-un interviu în exclusivitate prezentatorului de televiziune Piers Morgan, fiica veteranului decedat la vârsta de 100 de ani, Hannah Ingram-Moore, a recunoscut că a păstrat 800.000 de lire sterline din vânzarea cărților tatălui ei și că își regretă decizia de a fi investit într-un spațiu de relaxare la domiciliu, potrivit The Mirror.

Interviul abordează subiectul acuzațiilor aduse familiei Hannahei Ingram-Moore referitoare la banii pe care i-a câștigat din amintirea căpitanului Tom. Fostul ofițer al armatei britanice a devenit un erou național când a început să strângă fonduri pentru Serviciul Național de Sănătate (NHS) în timpul lockdown-ului, parcurgând tururi prin grădina sa. Plimbările sale au adunat peste 38 de milioane de lire sterline pentru asociațiile NHS, potrivit sursei citate.

De la moartea căpitanului Sir Tom Moore, în februarie 2021, familia acestuia a reprezentat obiectul mai multor controverse, iar activitățile financiare ale Fundației Captain Tom au fost supuse unui examen atent. După ce Comisia pentru Caritate a anunțat o revizuire în februarie 2022, Hannah, fiica lui Tom, alături de soțul ei, Colin Ingram, și copiii lor Benji și Georgia, i-au oferit lui Pierce un interviu special de o oră, în care răspund acuzațiilor.

Fiica căpitanului Tom a recunoscut că și-a păstrat 800.000 de lire sterline din vânzarea cărților tatălui său. Hannah a explicat că tatăl ei dorea ca familia să păstreze banii obținuți din vânzarea cărților în Club Nook Ltd, în loc să meargă la Fundația Captain Tom.

Ea i-a spus lui Piers: „Acestea erau cărțile tatălui meu și a fost cu adevărat o bucurie pentru el să le scrie, dar erau cărțile lui. Avea un agent și ei au lucrat la acea înțelegere, și dorința lui era ca acei bani să rămână în Club Nook, și în final... ”

„Pentru voi să-i păstrați?” a intervenit Piers, în timp ce Hannh a clarificat: „Da. În mod specific”. Familia căpitanului i-a spus lui Piers că ei considerau că cei care cumpărau cărțile nu aveau niciun motiv să creadă că donează pentru caritate. Cu toate acestea, prologul biografiei lui Tom, „Tomorrow Will Be A Good Day” (Măîne va fi o zi bună), pare să sugereze că se colectau fonduri pentru Fundația Captain Tom. Publicată în septembrie 2020, acesta menționează: „Uimitor pentru vârsta mea, cu oferta de a scrie această carte de memorii, mi s-a oferit și oportunitatea de a strânge și mai mulți bani pentru fundația caritabilă acum înființată în numele meu”.

După ce a intervievat familia căpitanului la proprietatea lor renovată, Piers a spus: „Când am intrat pentru prima dată, primul lucru pe care l-am văzut a fost o piscină spa luxoasă, care nu are nimic de-a face cu căpitanul Tom”. Construcția, potrivit The Mirror, ar avrea o valoare de 200.000 de lire sterline, scrie The Mirror.

Amintind de furia publicului, Hannah a dezvăluit că familia a primit amenințări cu moartea. Ea i-a spus lui Piers: „Există un forum... toți discutau cum vor veni și ne vor ucide pe toți”, în timp ce soțul ei a adăugat: „Ar fi trebuit să facem totul într-un alt mod”.

Piers Morgan a mai întrebat: "Niciunul dintre voi nu ați câștigat vreodată bani direct de la Fundație în interes personal?" La care Colin a răspuns: „Niciun ban”.

În 2021 și 2022, scrie The Mirror, Hannah a ajutat la jurizarea premiilor Virgin Media O2 Captain Tom Foundation Connector, care includ numele fundației și logo-ul acesteia pe plăcile cu premii. Controversa a fost alimentată când s-a aflat că onorariul ei a fost plătit nu Fundației, ci companiei familiei sale.

Piers a întrebat cât a fost onorariul, la care ea a răspuns: „Am primit 18.000 de lire sterline pentru asta”. Apoi, prezentatorul a întrebat cât a primit organizația de caritate, iar Hannah a răspuns: „2.000 de lire sterline”. Hannah a recunoscut apoi că reacția a fost „de-a dreptul devastatoare”.

Comisia pentru Caritate a respins anterior o cerere pentru ca Hannah să devină directorul executiv al fundației cu un salariu de 100.000 de lire sterline pe an.