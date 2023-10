MAGAZIN Joi, 12 Octombrie 2023, 10:15

Actriţa Jada Pinkett Smith a dezvăluit miercuri că este despărţită de soţul ei, Will Smith, din 2016, cuplul fiind în mod regulat în centrul atenţiei presei, scrie AFP.

Jada Pinkett Smith și Will Smith Foto: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Soţii Smith au ţinut în special prima pagină a ziarelor în 2022, când actorul din saga "Men in Black" l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scena premiilor Oscar, din cauza unei glume dubioase despre căderea părului soţiei sale.

Interzis de la ceremonia de decernare a premiilor Oscar timp de 10 ani, după ce el însuşi a demisionat din Academie, Will Smith i-a prezentat public scuze lui Chris Rock.

În 2022, cuplul, care a rămas căsătorit legal, trăia deja de mai mulţi ani "vieţi complet separate", a declarat Jada Pinkett Smith pentru NBC, potrivit unui extras din interviu, care are ca scop promovarea viitoarelor memorii ale actriţei, intitulate "Worthy".

Actriţa a explicat, de asemenea, că iniţial a crezut că este o glumă atunci când soţul ei l-a lovit pe Chris Rock şi nu a înţeles violenta reacţie a acestuia.

Cuplul s-a confruntat ani de zile cu zvonuri persistente de adulter sau de căsătorie deschisă.

"Avem o dragoste profundă unul pentru celălalt şi încercăm să ne dăm seama ce înseamnă asta pentru noi", a explicat Jada Pinkett Smith într-un interviu acordat revistei People.

Cele două celebrităţi s-au cunoscut în 1994 pe platoul de filmare al serialului "The Fresh Prince of Bel Air", când Will Smith era deja căsătorit.

Ei au împreună doi copii, Jaden şi Willow. (news.ro)