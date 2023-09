MAGAZIN Miercuri, 27 Septembrie 2023, 12:28

Sam Altman, CEO-ul companiei tech OpenAI care a dezvoltat chatbot-u ChatGPT, a relatat că a făcut scorbut după ce a intrat în afaceri din cauza numărului mare de ore de muncă și a faptului că și-a neglijat sănătatea, scrie The New Yorker într-un amplu articol-portret.

Sam Altman, CEO-ul OpenAI Foto: Steve Jennings / Getty images / Profimedia

Antreprenorul a intrat pentru prima oară în lumea startup-urilor din domeniul tech în 2004, când era în al doilea an de studii la Universitatea Stanford. La momentul respectiv el lucra alături de partenerul său de atunci, Nick Sivo, la dezvoltarea Loopt, un software care să ajute la geolocalizarea prietenilor.

Altman și Sivo au obținut un grant de 6.000 de dolari care le-a permis să locuiască câteva luni în orașul Cambridge din statul american Massachussets, locul unde se află faimoasa universitate MIT, cunoscută pentru mințile sale strălucite din domeniul tehnologiei.

Altman a relatat pentru The New Yorker că în perioada respectivă a lucrat atât de mult încât a făcut scorbut, o boală cauzată de aportul insuficient de vitamina C, provocată de regulă de lipsa consumului de fructe și legume.

Cum se manifestă scorbutul

Printre simptomele bolii se numără slăbirea puterilor, oboseala generalizată, dureri la încheieturi, sângerarea gingiilor sau pete negre și albastre pe piele. Lăsată netratată, boala este fatală, însă pentru o recuperare completă este nevoie doar de reluarea dozelor normale cu vitamina C.

Deși rară în zilele noastre, ea era extrem de comună în Epoca Marilor Explorări în rândul marinarilor care se îmbarcau în expediții ce durau luni sau chiar ani de zile, fără fructe și legume proaspete la bordul navelor lor.

Altman nu a povestit cât de grave au devenit simptomele bolii în cazul său, dar a povestit că Loopt nu a avut în mod real succesul la care se aștepta.

Deși a vândut compania în 2012 pentru 43,3 milioane de dolari, din care 5 milioane i-au revenit lui personal, Altman a spus că mutarea l-a lăsat „destul de nefericit”. Acesta a mai relatat că tot atunci s-a despărțit și de Sivo, cu care credea că se va căsători.

Altman a spus că în perioada respectivă a fost ajutat de faptul că și-a putut lua un an sabatic în care a citit cărți, a călătorit și s-a jucat jocuri video, lucruri despre care spune că au făcut „minuni” pentru sănătatea sa mintală.