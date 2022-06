MAGAZIN Joi, 02 Iunie 2022, 18:10

A.C.Theodor • HotNews.ro

O insulă din arhipelagul-stat Hawaii? Un automobil-submarin de la James Bond? Un „iaht zburător”? Nu sunt la îndemâna oricui, ci doar a celor care au avut geniul să înființeze companii acum celebre, ca Oracle, Tesla, Amazon sau Google.

Insula Lanai a lui Larry Ellison Foto: Wikimedia Commons

E adevărat că donează și sume imense în scopuri filantropice, dar nu ezită să dea frâu liber pasiunilor sau viselor din prima tinerețe.

Larry Ellison

În 2012, miliardarul a cumpărat cu 200 de milioane de dolari 98% din insula Lanai din Hawaii. Are peste 36.000 de hectare, 3.000 de rezidenți și găzduiește mai multe complexuri turistice. Planurile lui Ellison sunt de a testa pe insulă tehnologii „verzi”, ca energia solară și mașinile electrice. În decembrie 2020, el a anunțat că locuiește permanent pe Lanai.

Elon Musk

Pasiunea lui pentru automobile neobișnuite e veche. În 2013 a cumpărat cu $920.000 la o licitație automobilul-submarin Lotus Esprit din filmul „The Spy Who Loved Me” (1977) cu Roger Moore în rolul lui James Bond.

Lotus Esprit Submarine (foto: en.wikipedia.org)

„Am fost uluit când eram copil în Africa de Sud de mașina pe care James Bond o conducea pe un chei, apăsa pe un buton și o transforma în submarin. Am fost dezamăgit să aflu că de fapt nu se poate. Am de gând să-i pun motor și transmisie de la Tesla și să încerc s-o fac adevărată”.

Jeff Bezos

Patronul de la Amazon a investit 42 de milioane de dolari într-un ceas mecanic îngropat într-un munte din Texas. „Ceasul pentru 10.000 de ani”, cum este numit, a fost creat de grupul The Long Now Foundation. Este înalt de 170 m, acționat de energia termală și va măsura timpul vreme de milenii.

Sergey Brin

Co-fondatorul lui Google a investit între 100 și 150 de milioane de dolari din banii proprii într-o aeronavă de 200 de metri. Va fi cel mai mare vehicul zburător din lume și este construit lângă un centru de cercetare al NASA de lângă Mountain View, California. Se spune că Brin plănuiește să facă transporturi umanitare sau să-l folosească cu prietenii și familia ca „iaht zburător”.

Larry Page

Celălalt co-fondator de la Google este și el interesat de vehicule zburătoare, dar diferite: el finanțează trei startup-uri în domeniu. El a investit în taxiul zburător Cora cu două locuri și barca zburătoare Flyer, ambele fabricate de compania Kitty Hawk, Este implicat și în Opener, o companie care lucrează la vehiculul zburător BlackFly.