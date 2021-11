Sora vitregă a lui Venus și Serena Williams critică dur „King Richard”, filmul despre tatăl lor: Nu spune cum și-a abandonat prima familie

Prima familie a lui Richard Williams

„Este o comedie, nu?”, a întrebat retoric Sabrina Williams, în vârstă de 57 de ani, în cadrul unui interviu acordat cotidianului britanic The Sun . „Cum poți face un film în care spui jumătate din poveste?”, a continuat cea mai în vârstă fiică a lui Williams.„El începe brusc cu tata și noua sa soție Orance și copiii lor. E ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic înainte de asta”, a adăugat Sabrina Williams, subliniind că „mi se pare exagerat. El crede că este regele lumii dar nimeni care a fost vreodată în preajma sa nu crede că el este Regele Richard”.„Este un titlu revoltător dar i se potrivește”, a mai spus aceasta.La începutul anilor 1960 Richard, acum în vârstă de 79 de ani, și Betty Johnson, mama răposată a Sabrinei, s-au căsătorit în Los Angeles și au avut împreună 5 copii: pe ea, Richard III (56 de ani), Ronner (55 de ani), Reluss (54 de ani) și Reneeka (49 de ani).Sabrina a relatat pentru The Sun că avea 8 ani și sora sa mai mică doar 8 săptămâni când Richard a pretins că pleacă de acasă pentru a-i cumpără o bicicletă. Ea spune că bărbatul nu s-a întors niciodată și că și-a abandonat primii copii pentru a-și construi o nouă viață cu a doua sa soție, Oracene Williams, cu care le-a avut pe Venus și Serena.„Acele fete au ajuns în vârf în timp ce ceilalți copii ai săi au avut de suferit din cauza alegerilor pe care le-a făcut tatăl meu, noi am fost crescuți în sărăcie după ce a plecat”, spune Sabrina Williams, precizând că și-a văzut tatăl de doar câteva ori după ce acesta și-a părăsit familia.Sabrina a mai spus că nu crede că își va întâlni vreodată surorile vitrege dar că i-ar plăcea să își cunoască nepoata, pe fiica în vârstă de 4 ani a Serenei Williams, Olympia.Filmul „King Richard” a fost lansat în cinematografe în data de 19 noiembrie