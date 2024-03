INTERNATIONAL Joi, 21 Martie 2024, 10:08

​Donald Trump se apropie cu pași repezi de un termen limită critic în cea mai costisitoare bătălie juridică de până acum. În cazul în care fostul președinte nu prezintă o garanție financiară până luni, 25 martie, biroul procurorului general al statului New York poate începe procesul de colectare a celor peste 454 de milioane de dolari, sumă pe care Trump o datorează statului, în cadrul procesului civil de fraudă, scriu Associated Press și The Guardian.

Trump Tower, o clădire emblematică pentru Donald Trump Foto: Ryan Rahman / Zuma Press / Profimedia

Avocații lui Trump încearcă chiar în aceste momente să împiedice acest lucru. Aceștia au cerut unei instanțe să suspende eforturile de colectare a banilor, în timp ce fostul președinte face apel la verdictul care îl obligă la plata uriașei sume.

Prezumtivul candidat republican la președinție a încercat deja să obțină o garanție pentru întreaga sumă, ceea ce ar fi asigurat că statul își primește banii în cazul în care ar pierde și apelul în justiție. Dar peste 30 de asigurători au respins cererile lui Trump, au declarat avocații acestuia.

Aceștia au spus că obținerea unei garanții pentru o sumă atât de mare este „o imposibilitate practică”.

Acest lucru a ridicat posibilitatea ca procuroarea generală a statului New York, Letitia James, să înceapă executarea decizei chiar de luni, scrie The Guardian. James a declarat că nu ar ezita să pună sechestru pe clădirile lui Trump, inclusiv pe zgârie-norii săi de pe Wall Street, afirmând că se gândește la asta „în fiecare zi”.

New York Post a relatat miercuri, citând apropiați ai lui Trump, că acesta ar putea să îi lase pe procurori să înceapă demersurile de confiscare a averii.

Ce ar putea confisca procurorii

Specialiștii în drept au subliniat că aceasta ar fi pur și simplu o procedură normală.

În cazul în care Trump nu este în măsură să plătească, statul „ar putea să îi confiște și să îi vândă bunurile, să îi pună sechestru pe proprietățile imobiliare”, a explicat pentru Associated Press Gregory Germain, profesor de drept la Universitatea Syracuse.

Potențialele ținte ar putea include proprietăți precum apartamentul său din Trump Tower, clădirea de birouri de pe Wall Street și terenurile de golf. Biroul procuroarei generale ar putea, de asemenea, să ceară permisiunea instanței de a goli conturile bancare și portofoliile de investiții ale lui Trump sau de a vinde alte bunuri precum avioanele și elicopterele.

Confiscarea activelor este o procedură legală obișnuită atunci când cineva nu poate accesa suficienți bani pentru a plăti o sancțiune civilă. Procedura, notează Associated Press, ar însă una de durată.

Falimentul l-ar putea salva pe fostul președinte cel puțin parțial.

În conformitate cu legislația federală privind falimentul, executarea hotărârii ar fi întreruptă dacă acesta ar fi declarat personal falimentul. El ar fi în continuare răspunzător personal dacă doar compania sa, Trump Organization sau alte entități ar declara falimentul.

Trump s-a lăudat în repetate rânduri că nu a declarat niciodată, personal, faliment, deși mai multe dintre companiile sale anterioare au făcut-o.

Fostul președinte strânge bani de la susținători

Oricum, fostul președinte face în continuare eforturi pentru a strânge banii. Echipa sa de campanie a făcut deja apel la donații de la un milion dintre susținătorii săi, avertizând că și-ar putea pierde proprietățile.

„Țineți-vă mâinile murdare departe de Trump Tower!”, spunea un mesaj adresat fanilor, care erau îndemnați să îi ofere liderului republican banii necesari.

Trump susține că are o avere de câteva miliarde de dolari și a declarat anul trecut că avea aproximativ 400 de milioane de dolari în numerar, pe lângă proprietăți și alte investiții.

El a făcut apel împotriva sentinței pronunțate la începutul acestui an de judecătorul Arthur Engoron, care a constatat că Trump, compania sa, Trump Organization, și directorii de top, inclusiv fiii săi Eric și Donald Jr, au plănuit ani de zile să înșele băncile și asigurătorii prin umflarea averii sale în declarațiile financiare folosite pentru a obține împrumuturi și pentru a încheia afaceri.

Engoron i-a ordonat lui Trump să plătească o amendă de 355 de milioane de dolari plus dobânzi - ceea ce a dus sancțiunea la peste 450 de milioane de dolari la momentul pronunțării hotărârii, cu alte 112.000 de dolari în dobânzi care se acumulează zilnic.

Nu e singura plată pe care trebuie să o fracă Trump. În ianuarie, fostul președinte a fost obligat să plătească 83,3 milioane de dolari - pe lângă cele 5 milioane de dolari acordate de un juriu anul trecut - scriitoarei E Jean Carroll, pentru că a defăimat-o în timpul procesului civil în care aceasta îl acuza că a agresat-o sexual în anii 1990.