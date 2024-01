INTERNATIONAL Marți, 09 Ianuarie 2024, 00:56

Zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni pentru scurt timp poduri emblematice și un tunel din megalopolisul american pentru a protesta împotriva războiului dintre Israel și Hamas în Gaza, potrivit AFP.

Activiști de la Jewish Voice for Peace ocupă piedestalul Statuii Libertății pe 6 noiembrie 2023 în New York City Foto: STEPHANIE KEITH / Getty images / Profimedia

De la începutul bombardamentelor devastatoare ale Israelului asupra Fâșiei Gaza, în urma atacului sângeros lansat de Hamas la 7 octombrie, New Yorkul a fost animat de acțiuni de susținere a palestinienilor sau a Israelului.

Orașul multicultural de 8,5 milioane de suflete este casa a aproape două milioane de evrei și a sute de mii de arabi și musulmani.

Totuși, aceste manifestații depășesc diviziunile comunitare, iar milioane de oameni de toate credințele trăiesc în suburbiile newyorkeze din New Jersey (la sud și la vest), peninsula Long Island (la est) și comitatul de lux Westchester (la nord).

În cadrul unei acțiuni spectaculoase, sub un cer albastru de iarnă strălucitor, manifestanții s-au legat și înlănțuit unii de alții și de pneuri și scaune pe celebrul pod Brooklyn, care leagă cartierul cu același nume de insula Manhattan, au observat jurnaliștii AFP.

„Este important pentru că trebuie să existe o încetare a focului (în Gaza). Este important să perturbăm viața de zi cu zi pentru a arăta că asediul din Gaza trebuie să înceteze”, a declarat Olivia Levine, o actriță și scriitoare în vârstă de 31 de ani.

Sub sloganul „Palestina liberă!”, ea a spus că „acesta a fost doar începutul” demonstrațiilor, în timp ce New York și suburbiile sale sunt zguduite de trei luni și aproape în fiecare zi de acțiuni pro-palestiniene și pro-Israel, majoritatea pașnice.

Zeci de ofițeri de poliție au intervenit pentru a descâlci și interoga manifestanții care se agățaseră de infrastructura podului Brooklyn, în timp ce alte mișcări coordonate au avut loc pe podurile gemene Williamsburg și Manhattan, care leagă Brooklyn de Manhattan peste East River.

De asemenea, zeci de manifestanți au fost arestați pentru că au blocat traficul la intrarea în tunelul Holland, care leagă New York de New Jersey pe sub râul Hudson.

Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a declarat că la sfârșitul dimineții calmul și traficul au revenit la normal, dar nu a precizat câte persoane au fost arestate.