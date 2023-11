INTERNATIONAL Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023, 09:35

Universitatea americană Columbia a anunțat vineri că suspendă două asociații studențești care au organizat manifestații în care se cerea încetarea focului în conflictul Israel-Hamas, acuzându-le că au „încălcat în mod repetat” regulile universității, potrivit AFP.

Biblioteca Low din campusul Universitatii Columbia Foto: Richard Levine / Alamy / Profimedia Images

Students for Justice in Palestine și Jewish Voice for Peace vor fi suspendate pentru întregul semestru de toamnă, a anunțat Gerald Rosberg, vicepreședintele universității.

„Această decizie a fost luată după ce cele două asociații au încălcat în mod repetat regulile universității privind organizarea de evenimente în campus, culminând cu un eveniment neautorizat joi după-amiază, care a avut loc în ciuda avertismentelor și care a avut ca rezultat o retorică amenințătoare și intimidări”, a precizat acesta într-un comunicat.

Rosberg a declarat că suspendările vor fi ridicate doar dacă cele două asociații vor fi pregătite să respecte regulile universității.

„Acest lucru garantează atât siguranța comunității noastre, cât și continuitatea activităților de bază ale universității”, a adăugat dl Rosberg.

Sute de studenți de la Columbia au ieșit joi de la cursuri, potrivit presei americane, pentru a participa la o manifestație organizată de cele două sindicate studențești în cauză.

Cu această ocazie, ei au cerut guvernului american să facă presiuni pentru încetarea focului în Gaza, unde bombardamentele israeliene au ucis peste 11.000 de persoane, în special civili, inclusiv peste 4.500 de copii, potrivit Ministerului Sănătății al guvernului Hamas.

Bombardamentele au fost o ripostă la atacul Hamas asupra teritoriului israelian din 7 octombrie, în care au fost ucise 1.200 de persoane, majoritatea civili, potrivit unui nou bilanț oficial israelian revizuit vineri în scădere.

Unele media americane au relatat că studenții prezenți la manifestația de joi au cerut universității să califice atacul israelian din Gaza drept „genocid” și să înceteze să mai colaboreze cu instituțiile israeliene.