Prețurile la petrol au scăzut marți până la cel mai redus nivel al lor din luna august în contextul unei serii de factori care au influențat evoluția lor, relatează Markets Insider.

Pompa alimentare benzina Foto: AGERPRES

Prețul West Texas Intermediate a scăzut cu 2,2%, până la 79,08 dolari per baril, în timp ce cel al țițeiului Brent, etalonul internațional, a scăzut cu 2,1%, până la 83,39 dolari per baril. Spre comparație, în luna septembrie prețul Brent s-a apropiat de pragul de 100 de dolari per baril.

Toate creșterile de prețuri înregistrate de petrol de la începerea războiului dintre Hamas și Israel pe 7 octombrie s-au evaporat practic acum.

Altfel spus, traderii par să fi trecut peste îngrijorările că războiul ar putea escalada într-un conflict regional care să atragă țări vecine ale Israelului sau să ducă la necesitatea unei intervenții a Statelor Unite în eventualitatea unei mutări a Iranului.

„Traderii tot nu văd actualele ostilități din Orientul Mijlociu răspândindu-se și afectând aprovizionarea. În schimb, accentul este pe partea de cerere, îngrijorările legate de slăbiciunea economiei în China și alte locuri ducând la scăderile de prețuri”, afirmă David Morrison, senior market analyst la compania internațională de brokeraj Trade Nation.

Agenția Reuters notează la rândul ei că, deși importurile de țiței ale Chinei au arătat o creștere robustă față de anul trecut, exporturile totale ale Beijingului s-au contractat într-un ritm mai rapid decât cel anticipat.

Pe partea de aprovizionare piețele așteaptă să vadă dacă Arabia Saudită și Rusia sunt pregătite să își reducă și mai mult producția voluntar decât nivelul convenit în cadrul grupului de producători OPEC+.

„Privind înainte către 2024, Arabia Saudită va găsi probabil că îi este dificil să își retragă reducerile de producție la sfârșitul acestui an. În fond, orice extindere a producției de petrol a Arabiei Saudite ar risca generarea unei supraoferte în prima jumătate a anului viitor”, notează Commerzbank într-o analiză proprie.