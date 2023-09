INTERNATIONAL Joi, 28 Septembrie 2023, 10:39

Generalul Mark Milley, șeful de Stat Major al forțelor armate americane, a declarat miercuri că va lua măsuri de protejare a familiei sale după ce fostul președinte Donald Trump a sugerat că se face vinovat de o faptă care în trecut ar fi fost pedepsită cu moartea, relatează Reuters.

Donald Trump alaturi de generalul Mark Milley Foto: Anna Moneymaker-Pool via CNP / The Mega Agency / Profimedia

Trump a criticat săptămâna trecută modul în care Milley a gestionat retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan în 2020, afirmând fără a oferi dovezi că „tipul acesta s-a dovedit a fi un dezastru 'Woke' [care], dacă informațiile Fake News sunt corecte, coopera de fapt cu China pentru a-i informa în avans despre gândirea Președintelui Statelor Unite”.

„Aceasta a fost o faptă atât de revoltătoare încât, în vremuri apuse, pedeapsa ar fi fost MOARTEA”, a adăugat Trump într-o postare făcută vineri pe platforma sa de socializare Truth Social.

Trump l-a nominalizat pe Milley pentru funcția de șef al Statului Major american în octombrie 2019, generalul urmând să părăsească postul la sfârșitul acestei luni.

Fostul președinte republican l-a criticat de mai multe ori pe Milley după ce a plecat de la Casa Albă din cauza informațiilor apărute în mai multe cărți cu privire la președinția sa.

Generalul Milley a crezut că Trump reprezintă o amenințare pentru democrație

De exemplu, cartea „I Alone Can Fix This”, scrisă de Carol Leonnig și Philip Rucker și care vizează ultimul an al mandatului lui Trump, notează că Milley le-a spus consilierilor cu puțin timp înainte de asaltul susținătorilor lui Trump asupra Capitoliului că SUA se confruntă cu propriul său „moment Reichstag” deoarece președintele american propovăduia „litania Führerului”.

O conversație între Trump și Milley se află de asemenea în centrul unuia dintre dosarele penale în care Trump este în prezent inculpat, cel pentru „complot împotriva statului american”, procurorii federali argumentând că discuția în cauză arată că fostul președinte știa că a pierdut alegerile din noiembrie 2020, dar a continuat să pretindă în public că i-au fost furate și a încercat să obțină răsturnarea lor.

Întrebat despre comentariile făcute de Trump la adresa sa vineri, Mark Milley a declarat într-un interviu acordat CBS că „am fost fidel și loial Constituției Statelor Unite timp de 44 de ani și jumătate”.

„Am măsuri de protecție adecvate. Mi-aș fi dorit ca acele comentarii să nu fi fost făcute, dar asta s-a întâmplat iar eu voi lua măsurile potrivite pentru a asigura siguranța mea și siguranța familiei mele”, a adăugat generalul american.

Trump se află în prezent în campanie electorală, încercând să obțină un nou mandat la Casa Albă la alegerile prezidențiale ce vor avea loc anul viitor. Sondajele de opinie arată că foarte probabil aceastea vor fi o reeditare a scrutinului din 2020.