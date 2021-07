Șeful statului major al SUA îl compara pe Trump cu Germania Nazistă: Atacul asupra Capitoliului, ”momentul Reichstag”

Cu puțin timp înaintea atacului asupra Capitoliului din 6 ianuarie, generalul Mark Milley le-a spus consilierilor că SUA se confruntă cu ”momentul Reichstag” pentru că Donald Trump propovăduia ”litania Führerului”, potrivit cărții care vizează ultimul an al mandatului lui Trump și care ar urma să apară curând.”Momentul Reichstag” se referă la faptul că naziștii au dat foc parlamentului pentru a-și consolida poziția în 1933.Atacul suporterilor lui Trump, care a avut loc la 6 ianuarie, viza contestarea alegerilor prezidențiale pierdute de Trump chiar în ziua în care congresul SUA valida aceste rezultate. Cinci oameni au murit în violențele de atunci.Extrase din cartea ”I Alone Can Fix This”, scrisă de Carol Leonnig și Philip Rucker, au fost publicate miercuri în revista New York și în Washington Post.Trimiterea pe care generalul american o face la Germania Celui de-al Treilea Reich vine după ce autorul cărții ” Frankly, We Did Win This Election” Michael C Bender a susținut că Trump i-ar fi spus șefului administrației, John Kelly, că ”Hitler a făcut multe lucruri bune”. Trump a negat acuzația.Generalul Milley mai este citat comentând atacul asupra Capitoliului: “Pot încerca, dar la naiba dacă vor reuși. Nu poți face așa ceva fără armată, fără CIA și FBI. Noi suntem cei care au armele.”