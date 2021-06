Trump ar fi vrut ca armata să-i bată și să-i împuște pe protestatarii Black Lives Matter / Reacția Șefului Statului Major american: „Taci naibii din gură” (carte)

„Taci naibii din gură!”

Acuzațiile incendiare sunt cuprinse într-o nouă carte scrisă de Michael Bender, jurnalist la ziarul The Washington Post.Intitulată „Frankly, We Did Win This Election: The Inside Story of How Trump Lost”, cartea dezvăluie noi detalii despre limbajul tot mai violent folosit în cadrul întâlnirilor din Biroul Oval ce aveau loc în contextul protestelor anti-rasism izbucnite în mai multe orașe americane, printre care Portland și Seattle, potrivit CNN Potrivit cărții, Trump le arăta celor prezenți înregistrări video în care forțele de ordine foloseau forță împotriva protestatarilor și le spunea membrilor administrației sale că vrea să vadă mai multe acțiuni de genul.„Așa trebuie să te comporți cu acești oameni”, le-a zis Trump oficialilor prezenți, potrivit lui Nender. „Spargeți-le capetele!”, ar fi îndemnat acesta.Trump le-ar fi zis de asemenea oficialilor militari că vrea ca armata să intervină și să „îi bată de nu se văd pe acești oameni”.Fostul președinte republican ar fi spus de asemenea în mai multe ocazii „pur și simplu împușcați-i”, potrivit cărții.Trump își mai domolea puțin limbajul la descurajările lui Miller și ale procurorului general William Barr. „Păi atunci împușcați-i în picior”, ar fi spus Trump, adăugând însă „dar fiți duri cu ei!”.Cartea scoate în evidență de asemenea tensiunile dintre Trump și înalți oficiali ai Pentagonului de dinaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie a anului trecut.Donald Trump alături de procurorul General William Barr (stânga), secretarul apărării Mark Esper (centru-dreapta) și generalul Mark Milley (în uniformă)Ocazional Milley s-a contrazis și cu oficiali ai Casei Albe care au încercat să încurajeze comportamentul fostului președinte republican.În timpul unei discuții din Biroul Oval consilierul-șef al lui Trump, Stephen Miller, a intervenit pentru a compara imaginile ce erau difuzate de televiziunile din SUA cu cele dintr-o țară din lumea a treia, afirmând că orașele americane au fost transformate în „zone de război”.„Orașele sunt în flăcări”, ar fi avertizat Miller, potrivit cărții.Afirmația l-a înfuriat pe Milley, care a comandat trupe americane în Irak și Afganistan, acesta întorcându-se cu scaunul și arătând cu degetul direct înspre Miller:„Taci naibi din gură, Stephen!”, ar fi zbierat acesta, potrivit cărții.Atât Milley cât și fostul secretar al apărării de la momentul respectiv, Mark Esper, erau profund îngrijorați de ideea lansată de Trump în luna iunie a anului trecut de a invoca Legea Insurecției pentru a obliga armata să intervină împotriva protestatarilor civili de pe străzi.Potrivit cărții lui Bender, Milley vedea revoltele declanșate de uciderea lui Floyd ca o problemă politică, nu una militară.Acesta i-ar fi spus lui Trump că există suficienți membri ai Gărzii Naționale pentru a susține poliția și că invocarea Legii Insurecției ar trece responsabilitatea gestionării protestelor de la autoritățile locale direct la președinte.Milley a remarcat portretul fostului președinte american Abraham Lincoln, cel care s-a confruntat cu rebeliunea statelor sudiste ce a declanșat Războiul Civil american, agățat chiar în dreapta lui Trump și a arătat înspre el afirmând:„Tipul acela a avut parte de o insurecție. Ceea ce avem noi, domnule președinte, este un protest”, potrivit cărții lui Michael Bender.