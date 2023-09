Un bărbat american în vârstă de 44 de ani, condamnat la moarte pentru uciderea și violarea unei studente în 1996, a fost executat joi prin injecție letală în Oklahoma, au anunțat procurorul și autoritățile penitenciare din acest stat din centrul SUA, potrivit AFP.

Camera de executie cu injectie letala in Texas Foto: Texas Dept of Criminal Justice via Bestimage / Bestimage / Profimedia