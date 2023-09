INTERNATIONAL Luni, 04 Septembrie 2023, 19:57

1

Mai mult de 70% dintre deținătorii de proprietăți situate în Marea Britanie, dar deținute prin intermediul unor societăți fantomă din teritoriile britanice de peste mări, sunt încă anonimi, în ciuda promisiunilor Londrei, susține un studiu publicat luni, potrivit AFP.

Londra Foto: Erika Eros / Alamy / Profimedia Images

În 10% din cazuri, compania nu apare deloc în Registrul entităților de peste mări (ROE), iar în alte 25% din cazuri nu apar informații esențiale, se arată în raportul realizat de London School of Economics (LSE), University of Warwick și Centre for Public Data.

Marea majoritate a acestor deficiențe sunt de natură juridică și se datorează modului în care au fost concepute aceste registre, care permite în special utilizarea „trusturilor”, o formă de instrument juridic prin care societățile sau persoanele fizice pot transfera active, gestionate în numele beneficiarilor.

Trusturile sunt utilizate în „63% din cazurile de bunuri în care toți beneficiarii sunt ascunși”.

Războiul din Ucraina, proprietățile rușilor și lipsa de voință a guvernului

Un amendament la proiectul de lege privind criminalitatea economică propune „închiderea acestei nișe juridice și fiscale”, „dar guvernul se opune”, subliniază studiul, în timp ce dezbaterile asupra proiectului de lege privind criminalitatea economică au fost reluate luni la Westminster.

Registrele de proprietate, așa cum există în prezent, au fost introduse ca răspuns la invazia rusă în Ucraina, pentru a „solicita proprietarilor străini anonimi să își dezvăluie identitatea, pentru a se asigura că infractorii nu se pot ascunde în spatele unor lanțuri opace de societăți fantomă”.

„În prezent, persoanele care acționează în numele unor trusturi nu trebuie să spună” autorităților britanice „în numele cui acționează”, iar guvernul se opune unui amendament care i-ar obliga să facă acest lucru, insistă comunicatul.

„Încă nu știm cine deține în cele din urmă zeci de mii de active în Marea Britanie. Guvernul trebuie să acționeze pentru” a pune capăt acestei situații, a îndemnat Anna Powell-Smith, director al Centrului pentru Date Publice.

ONG-urile care luptă împotriva corupției și a evaziunii fiscale denunță în mod regulat responsabilitatea Londrei și a teritoriilor britanice de peste mări în ceea ce privește evaziunea fiscală masivă în întreaga lume.

Pe de altă parte, guvernul britanic susține că se află în fruntea luptei împotriva evaziunii fiscale.