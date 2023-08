Luptele dintre armata sudaneză şi unitatea paramilitară FSR, izbucnite în urmă cu aproape patru luni, au lăsat în urma lor mii de cadavre în descompunere care stârnesc temeri asupra riscului unor epidemii în capitala Khartoum, a avertizat marţi ONG-ul Salvaţi Copiii, citat de AFP și Agerpres.

Lupte in Khartoum Foto: AP / AP - The Associated Press / Profimedia