În jurul unui tribunal din Manhattan au fost ridicate baricade încă de luni, iar orașul New York se pregătește pentru o posibilă punere sub acuzare a lui Donald Trump în legătură cu o plată către actrița porno Stormy Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea în timpul campaniei electorale din 2016.

Acesta ar putea fi primul caz penal din istorie împotriva unui președinte american. Sâmbătă, Trump și-a îndemnat adepții de pe rețelele de socializare să protesteze împotriva a ceea ce el a spus că este iminenta sa arestare.

În apelul său la proteste, Trump a stârnit îngrijorarea forțelor de ordine că susținătorii săi ar putea să se angajeze în violențe similare atacului din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului. Totuși, temându-se de o capcană, mai multe grupuri de extremă dreapta au ales să nu dea curs apelului său, potrivit unor analiștii de securitate citați de Reuters.

A mințit Cohen în privința plăților către Stormy Daniels?

Un mare juriu, care a ascultat luni alte mărturii, ar putea formula acuzații chiar în această săptămână.

Trump, care încearcă să obțină din nou nominalizarea republicană pentru Casa Albă în 2024, prezisese că va fi arestat marți. Luni, marele juriu a audiat un martor, avocatul Robert Costello, care a declarat că fostul impresar al lui Trump, Michael Cohen, s-a ocupat de plățile către Stormy Daniels fără implicarea lui Trump.

„Michael Cohen a decis de unul singur - asta ne-a spus - de unul singur, să vadă dacă poate să se ocupe de asta", a spus Costello jurnaliștilor după ce a depus mărturie în fața marelui juriu la cererea avocaților lui Trump.

Cohen, care a depus mărturie de două ori în fața marelui juriu, a afirmat că Trump i-a ordonat să facă plățile în numele lui Trump.

O punere sub acuzare ar putea dăuna încercării de revenire a lui Trump. Aproximativ 44% dintre republicani spun că el ar trebui să se retragă din cursa prezidențială dacă este pus sub acuzare, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Ancheta procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, este una dintre cele câteva probleme juridice cu care se confruntă Trump.

Cohen a pledat vinovat în 2018 la acuzația de încălcări ale legislației federale privind finanțarea campaniei electorale în legătură cu plățile către Daniels, al cărei nume legal este Stephanie Clifford, și către o altă femeie în schimbul tăcerii lor în legătură cu aventurile pe care le susțineau cu Trump. Fostul președinte american a negat că ar fi avut loc astfel de aventuri.

Șefii poliției au discutat aspectele logistice ale procedurilor penale

Primarul New York-ului, Eric Adams, a declarat jurnaliștilor că poliția monitorizează rețelele de socializare și este atentă la „acțiuni inadecvate" în oraș. Departamentul de Poliție din New York a precizat că are cunoștință de existența unor amenințări credibile.

Dacă va fi pus sub acuzare, Trump va trebui probabil să se deplaseze de la locuința sa din Florida pentru prelevarea amprentelor și alte proceduri.

Conducători ai forțelor de ordine s-au întâlnit luni pentru a discuta despre aspectele logistice ale unei astfel de acțiuni, au relatat mai multe instituții media.

Unele surse au declarat că biroul lui Bragg a prezentat dovezi unui mare juriu cu privire la o plată de 130.000 de dolari făcută lui Daniels în ultimele săptămâni ale campaniei din 2016.

Procurorii, acuzați de republicani că au o „agendă politică”

Cei mai mulți dintre colegii republicani ai lui Trump au criticat ancheta, spunând că este motivată politic. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, rivalul lui Trump pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale, a declarat luni că Bragg a impus o „agendă politică" care a compromis statul de drept, dar a făcut și o remarcă voalată la adresa lui Trump.

„Nu știu ce se întâmplă atunci când se plătesc bani pentru discreția unei vedete porno în legătură cu un anumit tip de presupusă aventură", a spus el.

Republicanii din Camera Reprezentanților din SUA au lansat o investigație asupra biroului procurorului Bragg printr-o scrisoare prin care au solicitat comunicări, documente și mărturii legate de această anchetă.

Trump și alți republicani au declarat, de asemenea, că biroul procurorului districtual din Manhattan ar trebui să se concentreze mai mult pe combaterea criminalității.

Un purtător de cuvânt al biroului procurorului a replicat spunând că „nu ne vom lăsa intimidați de încercările de a submina procedurile justiției și nici nu vom permite ca acuzațiile nefondate să ne descurajeze să aplicăm legea în mod corect".

Trump a fost pus sub învinuire de două ori de către Camera Reprezentanților în timpul președinției sale, o dată în 2019, din cauza comportamentului său în privința Ucrainei, și din nou în 2021, din cauza atacului asupra Capitoliului SUA de către susținătorii săi. El a fost achitat de Senat de ambele dăți.