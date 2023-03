INTERNATIONAL Duminică, 19 Martie 2023, 15:13

Donald Trump ar putea fi pus sub acuzare la New York săptămâna viitoare pentru că ar fi încălcat legea privind finanțarea campaniei electorale din 2016 prin plata a 130.000 de dolari pentru a obține tăcerea starului porno Stormy Daniels, la aproape 7 ani de la faptă, relatează Reuters.

Donald Trump Foto: Andrew Harnik / AP / Profimedia

Dar orice proces al fostului președinte american nu ar începe mai devreme de anul viitor, iar experții în drept au spus că ar putea coincide cu ultimele luni ale campaniei prezidențiale din 2024, în timp ce Trump caută să obțină un al doilea mandat la Casa Albă.

Într-o postare de sâmbătă pe rețeaua de socializare Truth Social, Trump a spus că se așteaptă să fie reținut marți și a făcut apel la susținătorii săi să protesteze, deși un purtător de cuvânt a spus ulterior că Trump nu a fost informat cu privire la o posibilă reținere a sa.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a prezentat dovezi unui juriu din New York cu privire la o plată de 130.000 de dolari către starul porno Stormy Daniels în ultimele zile ale campaniei prezidențiale din 2016, în schimbul tăcerii ei despre o presupusă aventură cu Trump, potrivit surselor. Trump a negat această informație, iar avocatul său a acuzat-o pe Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, de extorcare.

Dacă ar fi acuzat, Trump ar deveni primul fost președinte al SUA care va fi urmărit penal.

Sondajele îl arată pe Trump cu șanse mai mari față de alți posibili candidați republicani, inclusiv față de guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

În medie, un caz penal în New York durează mai mult de un an pentru a trece de la punere sub acuzare la proces, a spus Karen Friedman Agnifilo, fostul procuror șef adjunct din Manhattan, iar cazul lui Trump este departe de a fi tipic.

Acest lucru ridică posibilitatea ca Trump să fie judecat în mijlocul campaniei prezidențiale din 2024 sau chiar după ziua alegerilor, deși judecata unui fost președinte sau al unui președinte pentru acuzații de stat ar intra în ape legale neexplorate. Dacă va fi ales, el nu s-ar putea grația singur.

„Acest lucru este fără precedent, încât îmi este greu să spun”, a spus Agnifilo când a fost întrebat dacă un judecător îl va judeca pe Trump în perioada apropiată alegerilor. „Cred că e complicat”, a adăugat el.

Dosarul din New York este unul dintre cele câteva axate pe Trump, care se confruntă inclusiv cu o anchetă privind ingerința în alegerile din Georgia, plus o serie de acuzații federale cu privire la rolul său în atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA de către susținătorii săi care încercau să-i anuleze înfrângerea.

Care sunt provocările dosarului și cât de mari sunt șansele ca Trump să scape

La începutul carierei sale în domeniul imobiliar, ca celebritate de televiziune și apoi în politică, Trump a folosit contraatacuri agresive și tactici de amânare atunci când se confrunta cu provocări legale.

Trump l-a acuzat pe Bragg, un democrat, că are motivații politice și ar putea încerca să solicite respingerea acuzațiilor pe aceste motive.

Trump ar urma probabil și alte căi, dintre care unele ar putea prezenta probleme juridice spinoase care necesită timp pentru a se rezolva.

În timp ce era președinte, Trump i-a rambursat lui Cohen plățile făcute lui Stormy Daniels, iar procurorii federali care l-au acuzat pe Cohen au spus în actele de judecată că plățile au fost înregistrate în mod fals ca pentru cheltuieli juridice. New York Times, citând surse, a raportat că cele mai probabile acuzații împotriva lui Trump ar putea fi pentru falsificarea înregistrărilor comerciale, de obicei o contravenție.

Pentru a ridica această acuzație la infracțiune, procurorii trebuie să dovedească că Trump a falsificat înregistrările pentru a acoperi o a doua infracțiune. O posibilitate, potrivit Times, este ca procurorii să afirme că plata în sine a încălcat legea privind finanțarea campaniei de stat, deoarece a fost de fapt o donație secretă ilegală pentru a-i stimula campania.

Experții au spus că folosirea legii electorale pornind de la cheltuielile juridice false este o teorie juridică netestată, iar avocații lui Trump o vor contesta cu siguranță.

Trump ar putea contesta, de asemenea, prin faptul că fapta s-a prescris - termenul fiind de cinci ani, în acest caz. Conform legii din New York, termenul de prescripție poate fi prelungit dacă inculpatul a fost în afara statului, dar Trump ar putea argumenta că nu ar trebui să se aplice la funcția președinte al SUA.

„Există o mulțime de posibilități”, a spus David Shapiro, fost agent și procuror FBI și lector la John Jay College of Criminal Justice din New York. „Acesta este un caz de vis pentru avocații apărării”.

Trump se va preda, va fi pus sub acuzare și eliberat pe cauțiune

Pe termen scurt, orice acuzare i-ar cere lui Trump să se deplaseze la biroul procurorului din centrul orașului New York pentru a se preda. În cazurile funcționarilor statului, avocații și procurorii inculpatului cad de obicei de acord asupra unei date și ore mai degrabă decât să aresteze persoana acasă.

Lui Trump i-ar fi luate amprentele digitale și fotografia și va fi prezentat pentru punere sub acuzare în instanță. Probabil că va fi eliberat pe cauțiune și i s-ar permite să se întoarcă acasă, au spus experții.

Avocatul lui Trump, Joe Tacopina, a declarat vineri pentru CNBC că Trump se va preda dacă va fi acuzat. Dacă Trump ar refuza să vină voluntar, procurorii ar putea solicita extrădarea lui din Florida, unde locuiește în prezent.

DeSantis ar trebui de obicei să dea aprobare formală pentru o cerere de extrădare în calitatea sa de guvernator, deși experții juridici din Florida au spus că rolul său va fi strict administrativ.