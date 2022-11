Colaureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiaţki, vechi apărător al drepturilor omului în Belarus, riscă până la 12 ani de închisoare într-un dosar de „contrabandă” cu numerar, a anunţat luni ONG-ul său Viasna, citat de AFP și Agerpres.

Ales Bialiatki se afla deja in inchisoare in Belarus Foto: Sergei Grits / AP - The Associated Press / Profimedia