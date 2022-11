INTERNATIONAL Duminică, 27 Noiembrie 2022, 15:14

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Actrița de filme pentru adulți Fortunata Ciaco, cunoscută sub numele de scenă Priscilla Salerno, s-a hotărât să candideze la alegerile pentru președinția regiunii Lombardia, fiind susținută de noul Partid Socialist Italian, după ruptura cu Forza Italia, potrivit La Repubblica.

Priscilla Salerno în timpul unui interviu Foto: Captură YouTube @Samara'S television show

„Nu e vorba că mi-a venit spontan ideea să candidez. A fost o decizie bine gândită", a anunțat sâmbătă, într-un interviu televizat, actrița în vârstă de 42 de ani.

Anul viitor sunt programate alegeri în cea mai populată și mai importantă regiune economică a Italiei, Lombardia.

În capitala regiunii, Milano, la putere se află în prezent Attilio Fontana, din partidul de dreapta Lega, care face parte și din guvernul de la Roma.

„O vedetă porno care vrea să fie președinte al Lombardiei pare absurd? Nu este absurd. Cicciolina a fost o provocare de succes la radicali. Și a fost votată de popor. Am idei concrete, am propuneri serioase pentru Lombardia. În primul rând, sunt un antreprenor, apoi am ales un anumit loc de muncă. Doar în Italia această meserie este specială, în Statele Unite ale Americii un brutar este egal cu o actriță de filme pentru adulți atâta timp cât plătește impozite. Eu sunt catolică”, a explicat Fortunata Ciaco.

„Sunt multe lucruri de schimbat”

Actrița susține că nu este nouă în politică și că vrea să lupte pentru drepturile femeilor, precizând că față de liderii actuali ea este o persoană absolut normală, cu frici și probleme ca oricare cetățean.

„Sunt atât de multe lucruri de schimbat în Lombardia, delincvență, infrastructură, îmbunătățirea bunăstării, sănătate, turism. Oare acești politicieni pe care îi avem astăzi iau metroul? Iau metroul, nu am șofer, am probleme în a găsi un loc de parcare, iau merg în parc și mă tem de hoții de buzunare", a povestit vedeta de filme XXX.