INTERNATIONAL Miercuri, 17 August 2022, 12:10

Dani Rockhoff • HotNews.ro

Că berea e hrană, în Germania, e un lucru știut. Iată însă că un grup de fotbaliști, în timpul vacanței din Mallorca, a spart toate recordurile. Ei au comandat și băut, la micul dejun, câteva sute de beri. Iar acesta a fost doar începutul distracției.

Halbe de bere Foto: DreamsTime

Fotbaliștii amatori de la SG Ropfe, din localitatea Elztal (Heilbronn), au comandat 600 de beri la ora 10.30, în grădina de bere a pub-ului „Bamboleo”, de pe Schinkenstrasse am Ballermann.

Costul micului dejun rustic a fost 1.260 euro.

Mega-petrecere cu recidivă

„În 2019 am avut ideea nebună de a comanda multă bere. Așa că am comandat 400 de beri”, a declarat Maurice, unul dintre fotbaliști, pentru „Bild”, care le dă și fotografia de la petrecerea de acum.

Această uriașă comandă a pus restaurantul la multă treabă, iar un angajat a fost trimis rapid să mai cumpere pahare. Căci berea bună se bea din pahare de sticlă.

„De data aceasta am vrut să depășim recordul, așa că am comandat 600 de Pilsner, pentru 25 de bărbați”, continuă Maurice.

„Bamboleo” a fost mai bine pregătit, de data aceasta. „Au patru robinete care curg în mod constant. După o jumătate de oră, toate berile erau pe masă.”

Nu doar comanda a doborât recordul, ci și viteza cu care s-a băut. Până la ora 13, ei își terminaseră micul dejun, atât cel solid, cât și cel lichid. Însă acesta a fost doar începutul petrecerii.

După savurosul dejun, cei 25 de sportivi au continuat să petreacă la Ballermann, până în zori. „Nu ne-am oprit, până la 6 dimineața”, a spus Maurice.

Somnul scump de după bere

Fotbalistul nu vrea să promită că va mai fi un nou record, în 2023. „În prezent, n-aș mai putea să mai dau pe gât nicio bere”, recunoaște el.

Cu toate acestea, următoarea excursie la Mallorca e deja planificată. Zborul acasă a decurs lin, dar a fost ceva mai scump, dupa cum îl descrie Maurice, citat de Focus.de.

„La zborul de întoarcere, câțiva dintre prietenii mei și cu mine eram atât de obosiți, încât am plătit în plus pentru clasa business, ca să tragem un pui de somn. Am ajuns acasă la miezul nopții și am căzut în pat, epuizat”, a povestit acesta.

(foto articol © Gabriele Grassl | Dreamstime.com)