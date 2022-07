INTERNATIONAL Vineri, 29 Iulie 2022, 14:20

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Proiecţiile celui de-al patrulea lungmetraj din franciza Thor, cel mai recent film Marvel, au fost interzise în cinematografele din mai multe țări arabe din cauza unor personaje gay care sunt prezente în pelicula de la Hollywood, informează AFP.

Thor Love and Thunder dă lovitura în box office-ul amernican Foto: Barry King / Alamy / Alamy / Profimedia

Intitulat Thor: Love and Thunder, noul film Marvel a impresionat în box-office-ul nord-american, dar, la fel ca alte superproducţii recente, a stârnit nemulţumiri şi chiar decizii de cenzură în anumite ţări din cauza referinţelor sale LGBTQ.

Pelicula conţine aluzii mai mult sau mai puţin explicite la homosexualitate, iar Valkyrie, un personaj interpretat de Tessa Thompson manifestă în mod clar sentimente pentru o altă femeie.

În Bahrain, Ministerul Informaţiei "a decis să oprească proiecţia unui film difuzat în sălile de cinema pentru a proteja valorile virtuoase ale societăţii", se afirmă într-un comunicat publicat joi seară.

Comunicatul nu precizează titlul filmului în cauză, însă difuzarea filmului "Thor: Love and Thunder" a fost într-adevăr întreruptă în această ţară.

Thor a fost lăudat, apoi interzis în Egipt

Şi autorităţile din Kuwait au interzis pelicula regizată de Taika Waititi, potrivit presei locale. Reprezentanţii săi l-au citat pe ministrul Informaţiei, care şi-a explicat decizia prin prezenţa "unor scene cu personaje homosexuale".

În Egipt, presa locală - chiar şi cea de stat - a participat la promovarea filmului la începutul acestei luni. Dar la o zi după lansarea sa, filmul a fost oficial interzis din cauza prezenţei unor personaje gay.

În schimb, Thor: Love and Thunder este în continuare proiectat în Emiratele Arabe Unite, o altă ţară conservatoare din regiunea Golfului Persic, care a interzis recent filmul de animaţie "Lightyear", produs de studioul Pixar şi care conţine o scenă ce prezintă un sărut între două femei.

Nu este primul film produs de Marvel care prezintă chestiuni tabu

În aprilie, Arabia Saudită i-a cerut studioului Disney să suprime "referinţele LGBTQ" din filmul Doctor Strange in the Multiverse of Madness, produs tot de Marvel, pentru a putea să autorizeze proiecţiile sale în cinematografele din acest regat ultraconservator.

Chestiuni precum identitatea de gen şi libertăţile sexuale rămân tabuuri în numeroase ţări arabe, mai ales în monarhiile din regiunea Golfului Persic. (Agerpres)