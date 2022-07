FILM Luni, 18 Iulie 2022, 10:59

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Eroii celui de-al patrulea film din saga „Thor: Love and Thunder” au continuat să domine box-office-ul nord-american în acest weekend, potrivit estimărilor firmei de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP și Agerpres.

Chris Hemsworth si Elsa Pataky Foto: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

De vineri până duminică, filmul regizat de neozeelandeza Taika Waititi a acumulat 46 de milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite şi Canada, în scădere considerabilă comparativ cu cele 144 de milioane de dolari obţinute din încasări în prima săptămână de la lansare.

Chris Hemsworth îl întruchipează din nou pe zeul nordic al tunetului, care se confruntă de data aceasta, alături de Natalie Portman şi Tessa Thompson, cu un ucigaş intergalactic de divinităţi, interpretat de Christian Bale.

Blockbuster-ul Marvel surclasează din nou producţia Minions: The Rise of Gru, care ocupă locul al doilea, cu încasări de 26 de milioane de dolari şi venituri totale de la lansare de 263 de milioane de dolari.

Filmul se întoarce la începuturile lui Gru, simpaticul personaj negativ al acestei saga care, adolescent şi înconjurat de o armată de minioni, încearcă să se alăture unui grup de super-răufăcători, cunoscut sub numele Vicious 6.

Pe locul al treilea se află Where the Crawdads Sing, o adaptare a cărţii omonime semnate de zoologul american Delia Owens despre o tânără care creşte în mijlocul unei mlaştini de pe coasta statului Carolina de Nord, în anii 1950.

Producţia, recent lansată, a obţinut venituri de 17 milioane de dolari din încasări. „Este un început foarte bun pentru un film care combină romantismul adolescentin şi suspansul poliţist” a comentat expertul David Gross, de la Franchise Entertainment Research, în pofida „criticilor slabe”.

Blockbuster-ul Top Gun: Maverick îşi menţine performanţele foarte bune, plasându-se pe locul al patrulea, cu 12 milioane de dolari în a opta săptămână de prezenţă pe marile ecrane. De la lansarea sa, pelicula în care Tom Cruise revine în rolul pilotului de elită al armatei americane a generat 618 milioane de dolari.

Elvis, filmul biografic baroc şi extravagant al lui Baz Luhrmann despre „Regele rock&roll-ului”, a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 7,6 milioane de dolari de vineri până duminică.

Celelalte filme care completează box office-ul american

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 - Paws of Fury: The Legend of Hank (6,3 milioane de dolari)

7 - The Black Phone (5,3 milioane de dolari)

8 - Jurassic World Dominion (4,95 milioane de dolari)

9 - Mrs. Harris Goes to Paris (1,9 milioane de dolari)

10 - Lightyear (1,3 milioane de dolari)