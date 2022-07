INTERNATIONAL Joi, 28 Iulie 2022, 12:45

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Jurnalistul britanic Shaun Walker, unul dintre corespondenții cotidianului The Guardian pentru Europa de Est, a relatat cum la Moscova a avut loc unul dintre cele mai „sinistre” episoade din viața sa în timpul întâlnirii cu unul dintre apropiații lui Vladimir Putin.

Viktor Ivanov alaturi de Vladimir Putin Foto: Ivan Sekretarev / Associated Press / Profimedia Images

„Era 2016 și am primit un telefon de la Londra despre o investigație ce urmează să apară despre faptul că Alexander Litvinenko (n.r. fost agent secret rus asasinat la Londra) ar fi fost ucis la ordinele lui Viktor Ivanov, un apropiat al lui Putin și fost ofițer KGB care la momentul respectiv era directorul Agenției Anti-Drog a Rusiei”, relatează Walker într-o serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter.

El spune că a trimis un fax agenției pentru a solicita comentarii din partea lui Ivanov, „știind foarte bine că nu va exista niciun răspuns, dar măcar vom putea spune că am întrebat”.

„Cam o oră mai târziu a sunat telefonul și o femeie mi-a zis 'dl Ivanov vă va primi mâine'. De obicei asta nu se întâmpla niciodată cu oficiali înalți ruși”, explică jurnalistul britanic.

O întâlnire la Moscova cu unul dintre apropiații lui Putin

El povestește că a doua zi s-a întâlnit cu apropiatul lui Putin la sediul din Moscova al Agenției Anti-Drog unde a trecut prin mai multe filtre de securitate:

„Ivanov purta un costum elegant și un ceas butucănos scump. M-a salutat cu foarte multă curtoazie și am vorbit timp de-o oră. Mi-a spus că investigația britanică este 'un ordin politic bine fabricat' și „minciuni cap-coadă'. Mi-a spus că s-a întâlnit cu Litvinenko o singură dată, când acesta a venit la biroul său din Lubianka în 1998 și că starea sa mintală era pe muchie de cuțit... întâlnirea durând între 3 și 5 minute”.

Jurnalistul britanic spune că Ivanov i-a dat asigurări repetate că nu are nimic de-a face cu crima.

„După o oră am avut suficiente pentru povestea pe care am scris-o în seara aceea. Nu am vorbit nici măcar o dată despre droguri sau combaterea traficului de droguri, n-avea nicio legătură cu întâlnirea. Apoi, când m-am ridicat să plec, el mi-a zis 'stai, am ceva pentru tine' și mi-a înmânat un dosar cu aproximativ 200 de pagini de hârtie fotografică”, relatează el.

Walker afirmă că oficialul rus i-a spus zâmbind că vrea să îi înmâneze dosarul pentru a-și face o idee cu ce are de-a face la agenție.

CEDO a găsit Moscova vinovată de uciderea lui Alexander Litvinenko

„Am ieșit afară și am deschis dosarul. Erau fotografii de înaltă rezoluție cu crime ale unor baroni ai drogurilor din America Latină. Am văzut numeroase lucruri îngrozitoare dar acestea erau cu adevărat repulsive: imagini de aproape cu capete tăiate, trupuri marcate, membre mutilate, cu adevărat oribil”, afirmă jurnalistul.

„Nu era niciun context, nicio informație despre aceste crime, unde au avut loc sau de ce, ce aveau de-a face cu drogurile sau Rusia sau cu Ivanov. Doar pagină după pagină de pornografie cu mutilări îngrozitoare. Am simțit că mi se face rău și am aruncat fotografiile într-un coș de gunoi”, spune el.

„Iar acesta este sfârșitul poveștii despre cum l-am întâlnit pe Viktor Ivanov și cum el a negat că a avut vreun rol în uciderea lui Alexander Litvinenko. A vrut doar să mă intimideze? Era o aluzie la uciderea lui Litvinenko? Ambele? N-am idee dar a fost cu siguranță un episod tulburător”, conchide corespondentul The Guardian.

Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi bărbați ruși acuzați de Marea Britanie de otrăvirea cu poloniu a lui Litvinenko în urmă cu 16 ani, a murit din cauza COVID-19 într-un spital din Moscova luna trecută.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit anul trecut că Rusia este responsabilă pentru asasinarea lui Litvinenko, care a murit într-o agonie cumplită după ce a fost otrăvit la Londra cu Poloniu 210, un izotop radioactiv rar.