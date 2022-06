INTERNATIONAL Joi, 02 Iunie 2022, 18:56

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Pe măsură ce se apropie a 100-a zi a războiului pe care refuză să-i spună pe nume, președintele rus Vladimir Putin este un bărbat hotărât să lase impresia că absolut totul este normal, scrie Reuters.

Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev / TASS / Profimedia Images

În timp ce armata sa ducea lupte grele în orașul ucrainean Sievierodonețk în timpul acestei săptămâni, liderul de la Kremlin purta conversații stinghere în cadrul unei ceremonii televizate care a fost organizată pentru a onora părinții familiilor deosebit de mari.

De la începutul lunii mai Putin s-a întâlnit, în mare parte în cadrul unor videoconferințe, cu educatori, directori din sectorul petrolier și de transporturi, oficiali responsabili de combaterea incendiilor de pădure, și șefii a cel puțin 12 regiuni rusești, mulți dintre ei aflați la mii de kilometri de Ucraina.

Pe lângă câteva întruniri ale Consiliului de Securitate al Rusiei și o serie de convorbiri telefonice cu lideri străini, el și-a făcut timp să transmită un mesaj video jucătorilor, antrenorilor și spectatorilor Ligii Ruse de Hochei.

Aparența unei rutine solide, chiar dacă plictisitoare, este consecventă cu linia narativă a Kremlinului potrivit căreia Rusia nu poartă un război, ci doar o „operațiune militară specială” pentru a trage la răspundere un vecin ce face probleme.

Vladimir Putin vrea să pară în control deplin

Pentru un bărbat a cărui armată a suferit puternic în Ucraina și a fost respinsă din jurul celor mai mari două orașe ale țării, cu mii de pierderi înregistrate de forțele armate ruse, Putin nu arată semne vizibile de stres.

Spre deosebire de perioada de dinainte de 24 februarie în care a denunțat Ucraina și Occidentul în discursuri furioase și amare, retorica sa pare acum reținută.

Ajuns la 69 de ani, Putin încearcă să pară calm, concentrat și în deplin control asupra datelor și detaliilor de care are nevoie.

Deși a admis impactul sancțiunilor occidentale, el le spune rușilor că economia lor va deveni și mai puternică și puțin dependentă de străini, în timp ce Occidentul va suferi de pe urma unui efect de bumerang din cauza creșterii prețurilor la carburanți și produse alimentare.

Dar pe măsură ce războiul continuă fără vreo perspectivă reală de a întrevedea încheierea unui acord de pace în perioada următoare, Putin se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește menținerea aparențelor.

Putin și Nikolai Patrușev, președintele Consiliului de Securitate al Rusiei (FOTO: TASS / ddp USA / Profimedia)

Economia Rusiei resimte efectele sancțiunilor occidentale

Din punct de vedere economic, situația se va înrăutăți pe măsură ce efectul sancțiunilor va fi resimțit tot mai puternic și în contextul în care Rusia se îndreaptă spre o recesiune și intrare în incapacitate de plată.

Pe plan militar, forțele lui Putin au avansat treptat în estul Ucrainei dar Statele Unite și aliații săi accelerează adoptarea pachetelor de asistență militară acordate Kievului, Washingtonul anunțând săptămâna aceasta că va furniza ucrainenilor inclusiv sisteme avansate de rachete și alte echipamente de ultimă generație.

Analiștii militari occidentali afirmă că, dacă noua ofensivă rusească din Donbas va eșua, Putin ar putea fi forțat să declare mobilizarea generală pentru a-și întări forțele epuizate.

„Acest lucru ar presupune peste un milion de persoane în Rusia și apoi, bineînțeles, va fi evident pentru toți cei care încă nu și-au dat seama de asta că Rusia se află într-un război real”, afirmă Gerhard Mangott, un academician austriac care s-a întâlnit de mai multe ori cu Putin de-a lungul anilor.

Dar, potrivit acestuia, Rusia încă nu a ajuns în acest punct iar Putin s-ar putea simți încurajat de semnele oboselii din Occident față de război și apariția unor diviziuni între cei mai puternici susținători ai Ucrainei - Statele Unite, Marea Britanie, Polonia și statele baltice - în contextul în care alte țări europene precum Italia, Franța și Germania fac presiuni pentru încheierea războiului.

„Putin se bazează că, pe măsură ce acest război se prelungește tot mai mult, vor apărea mai multe conflicte și fricțiuni în tabăra occidentală”, afirmă Mangott.

Va rezist frontul comun al Occidentului în fața agresiunii rusești? (FOTO: Shutterstock Editorial / Profimedia Images)

Kremlinul se bazează pe apariția unor diviziuni în Occident

Între timp, discuțiile de pace cu Ucraina au intrat în impas cu săptămâni de zile în urmă și Putin nu dă niciun semn că ar căuta o soluționare pe cale diplomatică a conflictului.

„El încă crede că are o soluție militară bună pentru război”, afirmă Olga Oliker, director de programe la Europe and Central Asia at Crisis Group.

Putin își păstrează opțiunea de a clama victoria în orice moment pentru că obiectivele pretinse pentru război, „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei, „au fost mereu obiective pe care le poți declara îndeplinite fiindcă ele nu au fost niciodată clar definite și de la bun început oarecum ridicole”, adaugă aceasta.

Cuvintele „război” și „Ucraina” nu au fost pronunțate măcar o dată în timpul conferinței video de 40 de minute a lui Putin cu familiile numeroase. Putin a fost cel mai aproape să facă referire la război în timpul unor referințe la suferința copiilor din Donbas și „situația extraordinară” de acolo.

La finalul întrevederii Putin a spus că Rusia are multe probleme dar că, la fel ca întotdeauna, „nimic neobișnuit nu se întâmplă de fapt aici”.

