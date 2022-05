INTERNATIONAL Marți, 31 Mai 2022, 19:48

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a anunțat, marţi, că a fost pus sub acuzare într-un nou dosar penal şi că riscă, dacă va fi găsit vinovat, încă 15 ani de închisoare pe lângă pedeapsa pe care o execută în prezent.

Alexei Navalnii Foto: Babushkinsky District Court / TASS / Profimedia Images

În mai multe mesaje postate pe reţelele sociale, Navalnîi spune că a fost acuzat de crearea unei organizaţii extremiste şi de instigare la ură faţă de autorităţi, relatează Reuters și News.ro. Această nouă acuzaţie vine pe lângă pedeapsa de 9 ani pe care a primit-o în martie pentru „fraudă şi sfidare a instanţei”, înaintea căreia ispăşea deja o pedeapsă de 2 ani şi jumătate.

„Nu au trecut nici opt zile de la intrarea în vigoare a sentinţei mele de nouă ani de detenîie într-o închisoare de maximă securitate, iar, astăzi (n.r. marţi), anchetatorul a apărut din nou şi m-a acuzat oficial într-un nou dosar penal”, a scris Aleksei Navalnîi pe Twitter.

„Se pare că am creat un grup extremist pentru a instiga la ură la adresa oficialilor şi oligarhilor. Şi când m-au băgat în închisoare, am îndrăznit să fiu nemulţumit şi am îndemnat la organizarea de mitinguri. Ar trebui să adauge încă 15 ani la sentinţa mea din acest motiv”, a spus el.

Organizaţiile pentru drepturile omului şi politicienii occidentali au condamnat diferitele dosare penale deschise împotriva lui Navalnîi, care este cel mai cunoscut adversar al preşedintelui rus Vladimir Putin din ultimii ani.

În 2020, Navalnîi a fost otrăvit cu un agent chimic în timpul unei călătorii de campanie în Siberia, potrivit analizei efectuate de mai multe instituţii medicale europene. După luni de tratament medical în Germania, a fost arestat pentru încălcarea liberării condiţionate când s-a întors în Rusia la începutul anului 2021.

După invazia Rusiei în Ucraina, Kremlinul şi-a accelerat campania începută cu decenii în urmă de a înlătura şi reduce la tăcere opoziţia internă a Rusiei.

Navalnîi şi-a exprimat opoziţia împotriva războiului, atacându-l pe Putin în timpul unei înfăţişări la tribunal şi numind invazia drept „absurdă” şi „construită pe minciuni”.