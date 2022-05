Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a asistat la funeraliile mareşalului Hyon Chol Hae, purtând personal sicriul acestui militar de rang înalt care a fost mentorul său, scrie luni presa nord-coreeană de stat, citată de AFP și Agerpres.

Kim Jong Un a parut in mod autentic afectat de decesul maresalului Foto: KCNA via KNS / Associated Press / Profimedia Images