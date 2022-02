FOTO Protest inedit împotriva inflației în Rusia: Portret al premierului Mișustin, făcut doar din alimente / Ce s-a întâmplat apoi cu el

Protest inedit impotriva inflatiei in Rusia

Inflație și probleme economice în Rusia

Artista rusă a mâncat portretul

Portretul realizat din varză, cartofi, pâine și orez, exprimă nemulțumirea artistei Evghenia Skovart față de sprijinul acordat de guvern populației pentru a face față la inflația scăpată de sub control.Skovart a relatat într-o postare făcută pe Instagram că pensia bunicii ei a crescut cu 1.300 de ruble (17 dolari) anul trecut dar că, ținând cont că alimentele de bază s-au scumpit, pensiile au scăzut de fapt.Spre comparație, artista a folosit alimente în valoare de 1.028 de ruble (13,40 dolari) pentru realizarea portretului lui Mișutin.„Nu am iluzii că mâine, când va vedea acest portret al său făcut din mâncare cumpărată cu aceleași ajutoare, Mihail Mișutin le va crește din nou. Dar sper că măcar îi va fi rușine când se uită la portretul său, făcut cu o cantitate amărâtă de produse cumpărate cu un ajutor mediu”, a scris ea.Rusia s-a confruntat cu o creștere puternică a prețurilor și dobânzilor de referință în contextul în care Banca Centrală de la Moscova se zbate să țină sub control inflația.Potrivit ultimelor cifre, aceasta a ajuns la 8,4%, cel mai înalt nivel din ultimii 6 ani.Veniturile reale ale rușilor au stagnat încă din 2014, după anexarea Crimeei de către Moscova care a dus la impunerea de sancțiuni economice din partea Occidentului.Cea mai nouă confruntare dintre Kremlin și puterile occidentale în privința Ucrainei amenință să dea o nouă lovitură economiei ruse.În pofida dificultăților economice cu care se confruntă țara, averea cumulată a oligarhilor ruși a crescut cu 30% anul trecut comparativ cu 2020, scoțând în evidență inegalitatea extremă între categoriile sociale din Rusia.Skovart nu a lăsat mâncarea să se strice după ce a terminat portretul. „După ce el a fost gata, a fost mâncat!”, a spus ea în postarea de pe Instagram.Ea a creat însă o versiune digitală a operei pentru potențialii cumpărători, anunțând că va dona majoritatea veniturilor obținute din vânzarea sa organizațiilor care ajută săracii și pensionarii.