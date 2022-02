Un minister danez spune că „a uitat” să transmită mai departe condamnarea la închisoare a unui fost membru al guvernului

Cum s-a pierdut dosarul ministrului condamnat

Støjberg, un fost ministru din partea Partidului Liberal, a fost pusă sub acuzare și condamnată la 6 luni de închisoare pentru separarea ilegală a unor cupluri de solicitanți de azil în perioada în care era ministru al integrării.Instanța a constatat că, deși femeile din aceste cupluri erau minore, diferența de vârstă față de soțul lor nu era semnificativă în 23 de cazuri.Parlamentul danez i-a revocat mandatul lui Støjberg după pronunțarea deciziei instanței și aceasta demisionat din Partidul Liberal în luna februarie a anului trecut.Ea a fost condamnată la 60 de zile de închisoare în data de 13 decembrie 2021 însă cazul ei nu a fost înaintat Serviciului Penitenciarelor până pe 7 ianuarie, o întârziere de peste 3 săptămâni.Aparent, nimeni din ministerul justiției de la Copenhaga nu era la curent cu faptul că acesta are responsabilitatea de a transmite mai departe sentința prin sistem.Aceasta a fost doar a șasea punere sub acuzare a unui ministru din istoria Danemarcei și prima din ultimii peste 25 de ani.Peter Skaarup, un membru al Partidului Popular Danez, a catalogat eroarea ca fiind „catastrofală” și a cerut ministrului justiției să își ceară scuze în public.„Sunt surprins că poate fi făcută o asemenea greșeală într-un caz atât de important. Indiferent că te cheamă Per, Poul sau Inger, trebuie să existe cea mai scurtă perioadă de timp între pronunțarea sentinței și începerea executării ei”, a declarat și purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal din Danemarca.Støjberg nu a dorit să ofere prea multe comentarii asupra situației, afirmând doar că poate confirma că „ministerul justiției a comis o eroare de procesare”.