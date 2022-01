Digi24 VIDEO. Un olandez propune înmormântarea eco: „Cred că David Attenborough şi Greta Thunberg ar fi fani ai sicriului meu din ciuperci”

Foto: Profimedia Images via Digi24

Înmormântările și incinerările pot avea un impact serios asupra mediului. Un sicriu de lemn are nevoie de mult timp pentru a se descompune, iar corpul din el eliberează multe gaze toxice. Incinerările produc destule gaze nocive și folosesc multă energie - aproximativ aceeași cantitate de care are nevoie în medie, lunar, o persoană vie. Dar olandezul Bob Hedrikx are o alternativă.