Legendarele studiouri de film italiene Cinecittà vor primi 260 de milioane de euro din Planul european de redresare

La Cinecittà au luat naştere 3.000 de filme, dintre care 51 premiate cu Oscar: „Ben Hur”(1959) de William Wyler, sau filme emblematice precum „La Dolce Vita” (1960) de Federico Fellini, au fost turnate aici.











Maşină de propagandă a lui Mussolini

Cinecittà şi platourile sale de filmare au servit în special pentru producţia serialului „Roma” de la HBO, precum şi la sezonul 6 din „Kaamelott”. Din 2017 sub control public, acestea vor primi 260 de milioane de euro din noul plan european, dintre care 172 de milioane dedicate adaptării capacităţii de producţie: dublarea suprafeţei studiourilor (care se întind în prezent pe 40 de hectare), crearea de cinci noi platouri şi reconstruirea şi mărirea altor cinci.12 milioane de euro vor finanţa şi o piscină interioară pentru filmări submarine, un teatru cu un ecran verde de 360° şi două decoruri pentru realitatea virtuală cu panouri LED.A reface Cinecittà până în 2026, „un important pot cinematografic european” ce ar putea fi capabil să rivalizeze cu studiourile britanice Pinewood şi Shepperton în apropiere de Londra, Babelsberg în Germania şi Korda în Ungaria.„Pentru Cinecittà, este vorba cu adevărat despre o ocazie unică, pentru că reuneşte două situaţii dificile de reprodus: planul de relansare şi o piaţă în plină expansiune”, a explicat pentru AFP Nicola Maccanico, directorul general al Cinecittà. În acest context de piaţă a reapărut ideea relasării Cinecittà (...) de a face un pol de referinţă pentru noua piaţă de producţie audiovizuală în Europa”. În cazul unui succes, „le vom reda lumina care le caracteriza şi pe care o merită”.În lipsa unui răspuns la cererea pieţei, exponenţială cu seriale şi programe TV, Cinecittà a renunţat la 25 de milioane de euro cifră de afaceri pe an, potrivit cotidianului economic IlSole24ore. Investiţiile viitoare sunt aşadar cu atât mai favorabile pentru studiouri cu cât sectorul, în Italia, este în creştere.Potrivit Observatorului european al audiovizualului, Italia este ţara europeană cea mai prolifică de pe continent, în 2019, cu 312 producţii naţionale, faţă de 240 în Franţa şi 237 în Germania.Inaugurate în 1937, la periferia de sud a capitalei, ca maşină de propagandă a lui Mussolini, studiourile au fost martore a diferitelor evenimente ale istoriei contemporane a Italiei: fascismul, bambardamentele aliaţilor în 1944, folosirea studiourilor drept adăpost pentru persoanele strămutate din cauza războiului, „miracolul” economic din anii 1950-1960, apoi declinul.Concurenţa din partea televiziunii, criza din industria cinematografică italiană şi abandonarea marilor producţii internaţionale au retrogradat „fabrica de vise” în ierarhia marilor studiouri de la sfârşitul anilor 1960.Cu toate acestea, blockbusteruri au fost filmate aici, cum a fost cazul „Gangs of New York” de Martin Scorsese (2002), „Angels and Demons” de Ron Howard (2009) sau „6 Underground” de Michael Bay (2019). Dar aceste producţii internaţionale majore sunt rare. Pentru a-şi diversifica sursele de venit, Cinecittà şi-a deschis porţile publicului în 2011. Grupuri de turişti italieni şi străini s-au putut plimba prin impozantul Teatro 5 - preferatul lui Fellini şi cel mai mare din Europa -, sau prin decorurile în aer liber ale Romei antice sau ale Florenţei din secolul al XV-lea.„Unele studiouri de la Hollywood sunt în aceeaşi stare ca Cinecittà, adică într-o formă de criză, iar deschiderea studiourilor către public este o modalitate de echilibrare a conturilor”, a explicat pentru AFP Jean Gili, critic şi profesor emerit la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De atunci, un parc de distracţii cu tematică cinematografică - Cinecittà World - a fost construit în suburbiile Romei, în 2014, proiectat de decoratorul italian, câştigător de Oscar, Dante Ferretti. Aceste eforturi destinate turiştilor vor fi poate întrerupte pe parcursul viitoarelor lucrări majore ale sitului.