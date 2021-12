Noi probleme pentru Bill Gates: Acționarii Microsoft au votat publicarea investigației privind comportamentul său sexual nepotrivit

Problemele lui Bill Gates

Aproape 78% din acționarii Microsoft au votat în favoarea propunerii care sugerează redactarea unui raport anual privind eficacitatea politicilor Microsoft privind hărțuirea sexuală, discriminarea pe bază de sex, training și rezultatele investigării directorilor companiei, menționându-l explicit pe Bill Gates.Consiliul de administrație al Microsoft recomandase ca propunerea să nu fie adoptată.Acționarii au respins în schimb propunerea de a raporta diferența mediană între salariile angajaților în funcție de rasă și sex, doar 40% din acționari votând în favoarea acestei moțiuni.Mai multe angajate ale Microsoft au folosit un grup intern pentru a reclama cazuri de discriminare pe bază de sex cu care susțin că s-au confruntat la locul de muncă, acestea cerând conducerii să ia măsuri în privința diferențelor salariale dintre bărbați și femei și în ceea ce privește modul în care se fac promovările.„Ne așteptăm ca toți angajații noștri - indiferent de nivel, rol sau funcție - să se comporte într-un mod respectuos, cu integritate și răspundere”, a declarat anterior un purtător de cuvânt al Microsoft”.Investigații publicate anul acesta de New York Times și The Wall Street Journal afirmă că Gates trata ocazional biroul ca un loc de agățat, făcând avansuri sexuale față de femeile care lucrau pentru el.În luna mai WSJ a publicat de asemenea o investigație separată care afirmă că Gates a fost obligat să își dea demisia din fruntea Microsoft după ce o angajată a dezvăluit că a avut o relație cu el.Oficialii Microsoft au angajat o firmă de avocatură pentru a realiza investigația după ce angajata a dezvăluit informația și în 2020 au decis că Gates ar trebui să se retragă din consiliul de administrație al companiei pe care a fondat-o alături de Paul Allen.Gates a declarat în martie 2020 că se retrage de la conducerea Microsoft pentru a se concentra pe „priorități filantropice”, fără a spune nimic despre investigația la adresa sa.Numeroase detalii despre comportamentul inadecvat al lui Bill Gates au ieșit la iveală după anunțul din luna mai al acestuia și al soției sale, Melinda Gates, că vor divorța.Soția lui Bill Gates s-ar fi întâlnit cu avocați de divorț încă din 2019, imediat după ce relația acestuia cu finanțistul pedofil Jeffrey Epstein a devenit publică.Bill Gates a declarat în luna august a acestui an că întâlnirile sale cu Epstein au reprezentat „o greșeală uriașă”