Imaginea de tocilar și filantrop benevol cultivată de Bill Gates a fost ruinată de ultimele dezvăluiri legate de divorțul său

Un loc de muncă „inconfortabil”

Un manager controversat și legături cu pedofilul Epstein

Gates a continuat să își cultive imaginea publică pe măsură ce averea sa creștea, luându-și angajamentul de a dona jumătate din averea sa prin intermediul inițiativei The Giving Pledge a lui Warren Buffett și investind sume importante în servicii medicale și combaterea schimbărilor climatice prin fundația Bill și Melinda Gates.Însă noile informații apărute după anunțul divorțului soților Gates după 27 de ani de căsnicie ilustrează o imagine mai puțin măgulitoare a cofondatorului Microsoft.Investigații publicate de New York Times și Wall Street Journal afirmă că Gates trata ocazional biroul ca un loc de agățat, făcând avansuri sexuale față de femeile care lucrau pentru el.Mai mulți angajați au declarat de asemenea pentru cele două publicații că Gates o „persifla” pe soția sa și era exagerat de „dominator” în timpul ședințelor Microsoft și ale fundației Bill și Melinda Gates deși organizația caritabilă lucra la mai multe inițiative de împuternicire a femeilor la locul de muncă.Bill și Melinda Gates (FOTO: Profimedia Images)Ideea că Gates privea biroul drept un loc de agățat ar putea să nu fie atât de surprinzătoare ținând cont că acesta a început să iasă cu Melinda French, viitoarea sa fostă soție, în 1987 după ce aceasta s-a angajat ca manager de marketing la Microsoft.Cei doi s-au întâlnit la o cină de muncă în timpul unei conferințe și Gates a fost fermecat.Acesta și-a folosit conexiunile pe care mama sa le avea la Universitatea Duke, unde Melinda și-a făcut studiile, pentru a afla mai multe despre aceasta și apoi, după ce l-a refuzat în mod repetat, aceasta a fost în cele din urmă de acord să iasă la o întâlnire cu el.Melinda a părăsit Microsoft în 1996, la doi ani după ce s-a căsătorit cu Gates, pentru a se ocupa de creșterea copiilor cuplului.Timp de ani de zile povestea a fost privită ca una romantică în pofida dezechilibrului de putere dintre cei doi și înainte de apariția ultimelor investigații despre comportamentul lui Gates.Surse anonime au declarat pentru WSJ că femeia în discuție era un inginer care lucra pentru Microsoft și că aceasta a afirmat într-o scrisoare transmisă conducerii Microsoft că relația sa cu Gates a durat ani de zile.Microsoft a confirmat investigația cu privire la relație și un reprezentant al lui Gates a admis aventura, afirmând însă că aceasta „a avut loc cu aproape 20 de ani în urmă și s-a încheiat pe cale amiabilă”.Dezvăluirea jurnaliștilor de la WSJ a fost complementată de informații publicate de New York Times care a citat surse ce afirmă că Gates a încercat să inițieze relații cu mai multe femei care lucrau pentru el.Angajați ai companiei au descris două ocazii în care Gates le-a făcut avansuri unor angajate ale Microsoft, afirmând că acestea nu erau agresive dar au creat o dinamică stingheră la birou.Unul din cele două cazuri a avut loc în 2006 când Gates i-a trimis un email unei angajate Microsoft în care a invitat-o în oraș pentru cină după o prezentare.„Dacă acest lucru te face să te simți inconfortabil prefă-te că nu s-a întâmplat niciodată”, a scris Gates la finalul emailului consultat de jurnaliștii The Times.Câțiva ani mai târziu acesta a încercat să inițieze o relație cu o femeie care călătorea alături de el într-o deplasare pentru Fundația Bill și Melinda Gates.Femeia, care a vorbit cu jurnaliștii The Times cu condiția anonimității, a declarat că a încercat să banalizeze momentul dar că s-a simțit inconfortabil.Bill Gates alături de pedofilul Jeffrey Epstein (FOTO: Captură video / The New York Times)Gates s-a întâlnit pentru prima dată cu Epstein în 2011, la trei ani după ce acesta pledase vinovat pentru solicitarea unei prostituate minore, și cei doi s-au întâlnit de mai multe ori la penthouse-ul din Manhattan al finanțistului, lucru care a înfuriat-o pe soția sa.Gates a afirmat după moartea lui Epstein, găsit spânzurat în celula sa de închisoare pe 10 august 2019, că întâlnirile sale cu acesta au fost o „eroare de judecată”.Cofondatorul Microsoft a mai spus că „a fost de acord cu ideile lui Epstein legate de filantropie” dar că i-a acordat acestuia „o platformă nemeritată”, potrivit unui comunicat remis pentru Financial Times The Times a mai scris de asemenea că Michael Larson, administratorul averii lui Gates, a fost acuzat de o femeie ce lucra într-un magazin de biciclete deținute parțial de Larson că acesta i-a făcut avansuri sexuale nedorite.Publicația afirmă că Larson și femeia au ajuns la o înțelegere amiabilă în afara instanței în 2018, aceasta fiind de acord să renunțe la acuzații pentru o sumă care nu a fost dezvăluită.Însă Melinda Gates ar fi vrut o investigație independentă cu privire la Larson. Acesta conduce compania Cascade Investment care gestionează portofoliul în valoare de zeci de miliarde de dolari al cuplului și lucrează pentru Gates de 30 de ani.Gates nu a vorbit în public despre noile informații ce-l vizează pe managerul său însă un purtător de cuvânt al cofondatorului Microsoft a respins acuzațiile.„Este extrem de dezamăgitor că au fost publicate atât de multe neadevăruri despre motivul, circumstanțele și calendarul divorțului lui Bill Gates”, a declarat acesta.„Zvonurile și speculațiile legate de divorțul soților Gates devin tot mai absurde și este nefericit că persoane care au cunoștințe limitate sau inexistente despre situație sunt caracterizate drept 'surse'”, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Gates.