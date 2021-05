Bill Gates organiza petreceri nud „nebunești” cu striperițe înainte de căsătoria sa cu Melinda

James Wallace, fost jurnalist de investigație la Seattle Post și autor a două cărți despre cofondatorul Microsoft publicate în anii 1990, se întreabă dacă Bill se va întoarce la vechile obiceiuri acum că a devenit din nou burlac.„O grămadă din puștii Microsoft de atunci erau tipi tineri în cămăși pătate de pizza de la lucrat încontinuu la cod software timp de două-trei zile”, a relatat Wallace pentru Daily Mail luni.„Ei organizau niște petreceri destul de nebunești în care ieșeau și lua striperițe din Seattle pe care le aduceau la casa lui Bill. Nu era un băiat din cor pe atunci, nu era doar un tocilar cu computerele. Avea o viață pe atunci”, mai afirmă acesta.Wallace a vorbit despre pretinsele „petreceri nud” de la casa cofondatorului Microsoft în cartea sa din 1997 „Overdrive: Bill Gates și Cursa pentru a Controla Ciberspațiul”.La momentul respectiv Wallace scria că Gates organiza „petreceri de burlac nebunești” și „vizita unul dintre cluburile de striptease nud din Seattle și plătea dansatoare să vină la casa sa și să înoate dezbrăcată cu el și prietenii lui în piscina sa interioară”.Wallace a pretins de asemenea că obiceiurile CEO-ului Microsoft i-au afectat relația cu viitoarea sa soție Melinda.„Deși Gates a început să iasă cu French (numele de fată al Melindei) în 1988, acesta a continuat să joace și la alte capete o perioadă, mai ales când era plecat din oraș, ocazii cu care se dădea frecvent la jurnaliste care scriau despre Microsoft și industrie”, a scris acesta în carte.Gates a fost arestat în 1977 pentru că a condus fără permis„Faptul că era afemeiat era bine cunoscut chiar dacă nu s-a scris mult despre el fiindcă Gates și Microsoft dădeau povești cu lingurița jurnaliștilor din industrie pentru ziare ca New York Times și niciunul dintre ei nu voia ca fluxul de informații să se oprească”, a mai afirmat Wallace.„French știa foarte bine de aventurile lui Gates, motiv pentru care relația [dintre ei] a fost când fierbinte, când rece. La un moment dat s-au despărțit timp de aproape un an fiindcă Gates ar fi refuzat să își ia orice fel de angajament. Însă când s-au împăcat în 1992 relația a devenit mai apropiată și puternică”, afirmă acesta.Bill și Melinda s-au cunoscut când aceasta s-a angajat ca manager de produse la Microsoft în 1987. Cei doi s-au căsătorit 7 ani mai târziu în 1994.Fostul director al Microsoft Vern Raburn a coroborat afirmațiile făcute de Wallace.„Să fii dezbrăcat într-o piscină nu e mare lucru”, a declarat Raburn pentru The Daily Mail, precizând că „e o diferență între a fi dezbrăcat într-o piscină cu o grămadă de alți oameni și a fi dezbrăcat într-o piscină cu altcineva sau în pat cu altcineva”Raburn, care ulterior a fondat compania Eclipse Aviation, a afirmat însă că „din câte știu” Gates i-a fost fidel Melindei după ce cuplul s-a căsătorit.„Înainte de căsătorie, da. Lui Bill îi plăcea să petreacă. Dar n-am văzut nimic de genul după căsătorie. De fapt, am luat cina cu el într-o noapte. Mi-a spus că este foarte mândrul de faptul că n-a mai făcut nimic de genul de când s-a căsătorit”, a relatat antreprenorul.