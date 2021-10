Pandemia sau „efectul Biden”? Numărul de migranți ilegali ajunși la granița de sud a SUA a ajuns la 1,7 milioane, cel mai mare din istoria țării

Acuzații îndreptate împotriva administrației lui Joe Biden

Potrivit publicației The New York Times , 1,7 milioane de migranți ilegali au fost înregistrați doar la frontiera de sud-vest a Statelor Unite, cel mai mare număr raportat de când guvernul american a început să țină astfel de date în 1960.Numărul este de aproape patru ori mai mare față de anterioarele 12 luni, 27% din migranții reținuți încercând să traverseze granița cel puțin o dată în ultimul an, conform CGTN Din migranții ce au fost reținuți 1,1 milioane de adulți singuri au încercat să traverseze granița între septembrie 2020 și septembrie 2021. Acest grup este responsabil de 64% din toate traversările ilegale din ultimele 12 luni.Autoritățile americane au înregistrat și 479.000 de familii de migranți, cu aproximativ 48.000 mai puține decât în 2019, și 147.000 de copii care au trecut frontiera pe cont propriu, fără părinți sau alți adulți care să îi însoțească.Acesta este cel mai mare număr de minori care au încercat să intre în SUA pe cont propriu după 2008, an în care guvernul american a început să țină o evidență separată a copiilor neînsoțiți.Autoritățile au reținut persoane originare din 160 de țări, cel mai mare procent al migranților venind din Mexic.The New York Times pune creșterea vertiginoasă a numărului de migranți sosiți la frontierele SUA pe seama pandemiei de COVID-19, zeci de milioane din întreaga lume confruntându-se cu o situație financiară sumbră după ce și-au pierdut locurile de muncă.Presa conservatoare americană în schimb afirmă la unison că este efectul declarațiilor făcute în campania electorală de anul trecut de președintele Joe Biden și a politicilor propuse de acesta și de Partidul Democrat, pro-imigrație.Administrația Biden a anunțat în luna septembrie că în 2022 SUA vor primi 125.000 de refugiați, dublu față de acest an , pentru „a răspunde necesităţilor provocate de crizele umanitare din lume”.Anunțul a venit după ce cu o lună în urmă administrația democrată a decis să aloce jumătate de miliard de dolari pentru a ajuta refugiații și migranții afgani care au fugit sau vor să fugă din calea talibanilor.Însă atât Joe Biden cât și vicepreședintele Kamala Harris au avertizat anterior migranții din Mexic și America Latină să rămână în propriile țări deoarece SUA nu îi pot găzdui.Declarațiile acestora au venit după ce situația de la granița de sud a SUA a devenit dramatică și presa de peste Oceanul Atlantic a relatat amplu despre condițiile în care sunt ținuți migranții