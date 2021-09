SUA: Bătălie politică pentru plafonul datoriilor / Cu ce scenariu apocaliptic încearcă Janet Yellen să-i convingă pe republicani

Plafonul datoriilor: O falsă bătălie politică

Opoziția republicanilor

Ratele dobânzii crescând brusc și piața bursieră în scădere, zeci de milioane de soldați și pensionari fără venituri, dar și o nouă recesiune pentru Statele Unite și milioane de locuri de muncă distruse: secretarul Trezoreriei Janet Yellen a prezentat o viziune apocaliptică într-un editorial publicat luni în Wall Street Journal.Nerespectarea plafonului datoriei ar cauza, avertizează ministrul finanțelor lui Joe Biden, daune grave economiei SUA și, prin extensie, economiei mondiale, care încearcă să se recupereze din criza provocată de Covid -19. Pentru a-şi onora angajamentele şi a-şi finanţa cheltuielile, precum şi legile deja adoptate de Congres, ţara emite obligaţiuni de stat pe care le rambursează la scadenţă. Janet Yellen a anunţat astfel punerea în aplicare a unor "măsuri extraordinare" , menite să suspende anumite cheltuieli, aşa cum comunicase deja congresmenilor într-o scrisoare anterioară din 23 iulie.Dar, potrivit unor economişti, acest lucru va oferi un răgaz de numai câteva săptămâni înainte de incapacitatea de plată. Măsurile "vor permite să se împrumute în plus aproximativ 350 de miliarde de dolari, dar ne aşteptam ca această sumă să fie epuizată până la sfârşitul lunii septembrie", a apreciat Nancy Vanden Houten, de la Oxford Economics, într-o notă publicată luni dimineaţă. În august 2019, a fost suspendat datorită unui acord între fostul președinte Donald Trump și democrații aleși în Congres.Dar această limită este din nou în vigoare de la 1 august, la 28,4 trilioane de dolari.Cu toate acestea, este o falsă bătălie politică care se desfășoară între democrați și republicani, deoarece dacă doar Congresul are prerogativa de a ridica plafonul datoriilor, democrații au mijloacele de a trece un nou plafon pe cont propriu. Subiectul este o castană fierbinte în viața politică americană, deoarece din anii 1960, plafonul datoriilor a fost ridicat sau suspendat de 80 de ori.În cei patru ani de mandat al lui Donald Trump, Congresul a adoptat trei suspendări ale plafonului datoriei. Dar republicanii de această dată refuză să aprobe o nouă creștere pentru a-și marca opoziția față de planurile de investiții gigantice pe care Joe Biden vrea să le adopte.Democrații „vor să îi ajutăm să deschidă drumul către programul lor de distrugere a locurilor de muncă, la care ne opunem”, a declarat săptămâna trecută liderul Senatului Republican Mitch McConnell. Administrația Biden, la rândul său, continuă să le reamintească oamenilor că plafonul datoriilor este pentru cheltuieli deja suportate, nu cheltuieli care nu au fost încă adoptate."Țara nu trebuie să fie implicită niciodată. Plafonul datoriei va trebui ridicat. Dar depinde de cei pe care poporul american i-a ales să o facă", a argumentat Mitch McConnell săptămâna trecută pe site-ul de știri politice Punchbowl News, sugerând că democrații ar face acest lucru singuri.Cu alte cuvinte, democrații sunt pregătiți să voteze ei înșiși această creștere, nu așteptând voturile republicanilor așa cum doresc, ci folosind o procedură care permite majorității să își treacă proiectele de lege numai cu voturile democraților.„A întârzia mai mult” în creșterea capacității de îndatorare a Statelor Unite „nu este tolerabil”, adaugă Yellen. "Abia ieșim din criză. Să fim atenți să nu ne cufundăm într-o situație complet evitabilă", conchide ea.Statele Unite nu au intrat niciodată în incapacitate de plăți, dar, în 2011, sub administrația Obama, blocajul politic din Congres a determinat agenția de rating Standard and Poor's să elimine ratingul „AAA” din datoria americană, provocând un val de șoc pe piețe.Acest episod „adusese America în pragul crizei”, a amintit Janet Yellen în op-ed.