​SUA: Janet Yellen îndeamnă Congresul să crească plafonul datoriei

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, i-a îndemnat luni pe membrii Congresului să acţioneze "cât mai curând posibil" pentru a ridica plafonul datoriei şi a permite Statelor Unite să îşi onoreze angajamentele financiare şi să evite incapacitatea de plată, notează AFP și Agerpres. "Îndemn respectuos Congresul să protejeze deplina încredere şi credibilitatea Statelor Unite, acţionând cât mai curând posibil", a solicitat Janet Yellen într-o scrisoare adresată membrilor Congresului, în contextul în care plafonul datoriei a devenit din nou efectiv duminică, după doi ani de suspendare.Pentru a-şi onora angajamentele şi a-şi finanţa cheltuielile, precum şi legile deja adoptate de Congres, ţara emite obligaţiuni de stat pe care le rambursează la scadenţă. Or, atunci când plafonul datoriei este atins, ţara nu se mai poate finanţa prin împrumuturi şi trebuie să utilizeze fondurile de care dispune.Janet Yellen a anunţat astfel punerea în aplicare a unor "măsuri extraordinare", menite să suspende anumite cheltuieli, aşa cum comunicase deja congresmenilor într-o scrisoare anterioară din 23 iulie.Dar, potrivit unor economişti, acest lucru va oferi un răgaz de numai câteva săptămâni înainte de incapacitatea de plată. Măsurile "vor permite să se împrumute în plus aproximativ 350 de miliarde de dolari, dar ne aşteptam ca această sumă să fie epuizată până la sfârşitul lunii septembrie", a apreciat Nancy Vanden Houten, de la Oxford Economics, într-o notă publicată luni dimineaţă.Subiectul este recurent în viaţa politică americană. Astfel, din 1960, Congresul a acţionat de 78 de ori pentru a ridica sau suspenda această limită a datoriilor, a detaliat Trezoreria pe site-ul său.Plafonul datoriilor a fost suspendat în august 2019, până la 31 iulie 2021, graţie unui acord încheiat între administraţia Trump şi Congres.Din nou în vigoare de la 1 august, datoria a fost reiniţializată la valoarea de vineri, cu puţin peste 28.000 de miliarde de dolari, potrivit datelor Trezoreriei.Datoria şi deficitul SUA au crescut masiv în cursul pandemiei de COVID-19, deoarece guvernul a adoptat trei uriaşe planuri de cheltuieli în faţa crizei economice.O incapacitate de plată a Statelor Unite ar provoca, de asemenea, o explozie financiară.În 2011, agenţia de rating Standard and Poor's a retras Statelor Unite ratingul "AAA" care le permitea, în principiu, să se împrumute de pe pieţe la un cost minim, sancţionând lungi luni de blocaj politic legat de ridicarea plafonului datoriei.