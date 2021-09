Copiii din China s-au trezit pe 1 septembrie cu “Gândirea lui Xi Jinping” în manuale

Profesorii din școala primară trebuie să „planteze semințele iubirii partidului, țării și socialismului în inimile tinere”, conform unei notificări guvernamentale referitoare la noua curriculă.Noile manuale sunt decorate cu citate și cu imagini în care președintele zâmbește.Lecțiile au citate din Xi despre patriotism și datorie, precum și anecdote referitoare la întâlnirile sale cu cetățenii obișnuiți.„Bunicul Xi Jinping este foarte ocupat cu munca, dar indiferent cât de ocupat este, totuși se alătură activităților noastre și îi pasă de creșterea noastră”, scrie într-unul dintre manuale.Partidul Comunist are o amplă campanie de luptă împotriva a ceea ce consideră a fi coruperea tinerilor prin jocuri video, celebrități și instrumente educaționale străine.Manualele copiilor mai mari includ chiar teme mai complexe, precum industria aerospațială chineză și calea de a deveni o „mare putere socialistă modernă”.Câțiva părinți și-au exprimat disconfortul cu privire la noua curriculă, dar au refuzat să fie intervievați de Agence France – Presse, fiindu-le teamă să nu aibă probleme dacă vorbesc cu media străină.Internauții chinezi comentau sub anonimat: „Spălare pe creier din copilărie” sau „Putem refuza asta?”Profesorul de afaceri internaționale, Wang Fei-Ling de la Georgia Institute of Technology din SUA spune că manualele reprezintă un exemplu care arată eforturile Partidului Comunist „de a paria pe cultul personalității de puternic lider în stilul lui Mao”.„Totuși, având în vedere ce s-a întâmplat în societatea chineză în ultimele 4 decenii, cred că mulți părinți nu sunt de acord și mulți studenți consideră asta plictisitor, dar puțini ar putea protesta public”, spune Wang.