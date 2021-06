Varianta indiană a coronavirusului alarmează medicii: cangrena, pierderea auzului, micro-trombi, dureri de stomac - printre noile simptome apărute

„Inamic nou”

Cheaguri derutante

„Simptome atipice”

Familii întregi

Probleme de auz, dureri gastrice severe și cheaguri de sânge care duc la cangrenă, simptome care nu au fost de regulă observate în rândul pacienților Covid, au fost legate de medicii din India de varianta apărută în această țară.Dovezile preliminare din Anglia și Scoția, unde varianta indiană a devenit dominantă , arată că aceasta duce la un risc mai mare de spitalizare.Sub-tulpina B.1.617.2 (denumită delta de către OMS), una dintre cele 3 linii ale variantei B.1.617 apărute în India, s-a răspândit în peste 60 de țări în ultimele 6 luni și a provocat implementarea unor noi restricții de călătorie în unele țări.O creștere a numărului de infecții, alimentată de această variantă, a forțat autoritățile britanice să își reanalizeze planurile de redeschidere luna aceasta, presa de la Londra scriind că relxarea suplimentară a restricțiilor ar putea fi amânată cu două săptămâni.Autoritățile din Singapore au descoperit că 95% din cazurile locale de Covid sunt legate de variante care provoacă îngrijorare.Rata mai mare de transmitere și eficacitatea mai redusă a vaccinurilor împotriva acestora a făcut înțelegerea lor cu atât mai critică.„Avem nevoie de mai multe cercetări științifice pentru a analiza dacă aceste noi prezentări clinice sunt legate de B.1.617 sau nu”, afirmă dr. Abdul Ghafur, specialist în boli infecțioase la Spitalul Apollo din Chennai, cel mai mare oraș din sudul Indiei.FOTO: Narinder Nanu / AFP / Profimedia Images„Anul trecut am crezut că am învățat despre inamicul nostru dar s-a schimbat”, afirmă Ghafur. „Virusul a devenit atât, atât de imprevizibil”, explică acesta.Dureri abdominale, stare de greață, vomitat, pierderea poftei de mâncare, diaree, probleme de auz și dureri articulare sunt printre noile simptome pe care le prezintă pacienții diagnosticați cu Covid, potrivit mai multor medici care tratează pacienți în diferite regiuni din India.Există extrem de puține dovezi că variantele sud-africane și braziliene ale coronavirusului (denumite beta și gamma de către OMS) provoacă simptome clinice neobișnuite, potrivit unui studiu publicat de cercetătorii de la Universitatea New South Wales luna trecută.Unii pacienți dezvoltă micro-trombi, sau mici cheaguri de sânge, atât de gravi încât cauzează moartea țesutului afectat și apariția cangrenei, afirmă dr. Ganesh Manudhane, un cardiolog din Mumbai care a tratat opt pacienți pentru complicații tromboembolice în ultimele două luni.Două au necesitat amputarea unor degete sau a unui picior.„Am văzut 3-4 cazuri în tot anul trecut, acum e un pacient pe săptămână”, afirmă Manudhane.FOTO: Avishek Das/SOPA Images / Shutterstock Editorial / ProfimediaIndia a raportat până în prezent 18,6 milioane de infecții cu coronavirusul în 2021, comparativ cu 10,3 milioane anul trecut.Varianta delta este „cauza principală” a celui de-al doilea val mai mortal și este cu 50% mai infecțioasă decât varianta britanică (denumită alfa de OMS), potrivit unui studiu publicat recent de un grup de experți ai guvernului indian Creșterea vertiginoasă a numărului de noi contagieri ar putea să fi cauzat și creșterea incidenței cu care complicațiile rare ale Covid sunt observate.Cu toate acestea Manudhane afirmă că este nedumerit de cheagurile de sânge pe care le vede la pacienți din numeroase grupe de vârstă care nu au nicio istorie de probleme legate de coagularea sângelui.„Suspectăm că ar putea fi din cauza noii variante a virusului”, afirmă acesta.Medicii găsesc de asemenea cazuri de cheaguri care se formează în vasele de sânge care alimentează intestinele, cauzând dureri de stomac, singurul simptom pentru unii pacienți.Unii pacienți caută de asemenea îngrijiri medicale pentru pierderea auzului, inflamație în jurul gâtului și amigdalită severă, afirmă dr. Hetal Marfatia, un chirurg de la Spitalul Memorial Regele Edward din Mumbai.„Fiecare persoană prezintă simptome diferite” în al doilea val, afirmă aceasta.FOTO: Uma Shankar Mishra / AFP / Profimedia ImagesSimptomele atipice dezvoltate de pacienții infectați cu varianta delta și o variantă apropiat înrudită numită kappa, a cărei răspândire a dus la impunerea unui nou lockdown în orașul australian Melbourne, încă sunt confirmate, afirmă Raina MacIntyre, profesoară de biosecuritate globală la Universitatea New South Wales din Sidney.„Între timp este important să luăm notă de acest lucru și să fim conștienți de posibilele simptome atipice”, susține aceasta.Cel mai alarmant aspect al actualului val din India este viteza cu care virusul se răspândește, inclusiv în rândul copiilor, afirmă dr. Chetan Mundada, un medic pediatru din Hyderabad.Dr. Ghafur de la Spitalul Apollo relatează de asemenea că vede familii întregi cu simptome de Covid, spre deosebire de anul trecut când infecțiile individuale erau dominante, indicând o transmitere mai mare în rândul gospodăriilor cu varianta delta.Denumită și „ciuperca neagră”, aceasta a infectat deja peste 8.800 de pacienți și supraviețuitori până pe 22 mai, forțând autoritățile responsabile de sănătatea publică să declare o epidemie.În timp ce valul din India a început să scadă - numărul de infecții zilnice s-a redus la mai puțin de un sfert față de vârful înregistrat pe 7 mai - varianta delta declanșează focare în alte părți, printre care Taiwan, Singapore și Vietnam.FOTO: Profimedia ImagesPoliticianul și omul de știință german Karl Lauterbach a declarat marți că varianta va deveni probabil mai răspândită și în Germania în următoarele luni.„Să o evităm complet mi se pare nerealist”, a scris acesta pe Twitter.„Factorul decisiv este rata foarte ridicată a vaccinării care reduce mortalitatea. Dar cu dovezile în creștere că delta și cel puțin o altă variantă ar putea eluda anticorpii creați prin vaccinare, companiile farmaceutice se află sub presiune pentru a-și ajusta vaccinurile existente sau să creeze unele noi”, a adăugat acesta.„Noi vaccinuri trebuie să fie pregătite pentru noile variante”, afirmă și Ghafur. „Nu putem să i-o luăm înainte virusului dar putem măcar să ținem pasul cu el”, adaugă medicul indian.